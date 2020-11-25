Расходы звезд: Моргенштерн спускает на шоппинг по 2 миллиона, а Бледанс хватает и 1000 в день

Репер Моргенштерн Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Шоу-бизнес стонет от карантина: концерты под запретом, о новогодних корпоративах придется забыть. Дошло до того, что артисты просят у государства льготы на еду и предметы первой необходимости - с такой инициативой (отнюдь не шуточной) выступила юмористка Елена Воробей. А все потому, что дебет с кредитом у звезд никак не сходится: редкие заработки совсем не покрывают регулярных расходов.

"Комсомолка" узнала, сколько и куда тратят наши знаменитости.

Анна Калашникова: 1 миллион рублей

Анна Калашникова Фото: Борис КУДРЯВОВ

- У меня отменилась масса корпоративов, теперь приходится вести онлайн-форумы, домашние праздники, - рассказывает kp.ru певица и звезда ток-шоу. - Все, что зарабатываю, в первую очередь вкладываю в песни. Недавно сняла клип в формате вампирского фильма, где сыграли Никита Джигурда, Прохор Шаляпин, Пьер Нарцисс, популярный тиктокер Человек-Паук... Вместе с графикой, монтажом и декорациями это вылилось в 3 - 3,5 млн рублей. И это еще недорого! Басков, например, за 6-7 миллионов снимает.

По словам Калашниковой, в пандемию ей пришлось сократить штат помощников: из двух водителей оставила одного, частично отказалась от услуг нянь и репетиторов для пятилетнего сына. Не стала шумно праздновать день рождения, хотя годом ранее собирала гулянку на 350 человек.

- И все равно в месяц набегает не меньше 1 миллиона расходов, - продолжает Анна. - Сценические костюмы, салоны красоты, фитнес... Одна только ипотека обходится в 200 тысяч ежемесячно. На покупку жилья я брала займ почти в 20 миллионов, ипотечные каникулы на элитное жилье не распространяется. Три месяца я билась за снижение ставки, в итоге скостили всего 0,7%. А до первого декабря еще надо уплатить налоги на машину, квартиру и загородный дом: все вместе - 400 тысяч.

Анна Седокова: 1,5 миллиона

Анна Седокова Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Чем больше ты зарабатываешь, тем больше ты тратишь, - уверена экс-солистка "ВИА Гры" и владелица собственной марки одежды. - Мои доходы - под 5 миллионов в месяц, расходы - около полутора. Прежде всего, зарплаты коллективу: в моем бренде 15 сотрудников. Плюс я снимаю квартиру, в своей делаю ремонт, плачу ипотеку - 430 тысяч рублей в месяц. Да, вот такой ежемесячный платеж. А как бы еще я купила квартиру за 58 миллионов? Там 200 "квадратов", из окон открывается невероятный вид...

В коронакризис из-за разорительной аренды Седокова позакрывала свои бутики в торговых центрах - теперь ее наряды продаются только онлайн. А вот от записи песен отказываться не стала, хотя это удовольствие не из дешевых.

- Купить хит стоит 5000 долларов. Сделать аранжировку - еще полторушка (1500 долларов. - Ред.), - перечисляет звезда. - Запись песни - 100 баксов, сведение - еще 500. А снять клип - уже 50 тысяч "зеленых"...

Таким образом, в среднем выпуск одного хита обходится экс-"ВИА Гре" в 4,3 миллиона рублей.

Иосиф Пригожин: 2 миллиона

Иосиф Пригожин Фото: Анатолий МЕЛИХОВ

Продюсер, который вот уже полгода громче других заявляет о бедственном положении российского шоу-бизнеса, каждый месяц тратит около 2 миллионов рублей. И как сам уверяет, нисколечко не шикует.

- Я оплачиваю мамино жилье - это около 15 тысяч за "коммуналку". За нашу с Лерой квартиру приходит платежка на 60-70 тысяч, - перечисляет Пригожин. - Цена, как вы понимаете, зависит от площади: у нас она составляет 300 метров. Да и дом непростой, есть охрана, различные услуги. Прибавьте к этому расходы на дачу в Швейцарии. Она хоть и стоила в свое время дешевле сарая на Рублевке, но содержание обходится в 120 тысяч ежемесячно.

Кроме того, продюсер помогает шестерым детям (трое его и трое Валерии), оплачивает клипы жены, платит зарплату ее 16-ти музыкантам... Плюс солидные налоги. Только за прошлый год Пригожин, как ИП, отдал государству 7,7 млн рублей.

Никас Сафронов: 5 миллионов

Никас Сафронов Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Все деньги, которые я зарабатываю, сразу трачу, откладывать не привык, - признается знаменитый портретист. - В месяц уходит и миллион, и два, и пять. Хотя мне самому много не надо: кусок сыра, бутылку хорошего вина и хлеб. А еще хороший мольберт и краски.

Большая часть денег Сафронова идет на помощь родственникам и благотворительность (в первую волну ковида Никас, например, подарил детской больнице аппарат ИВЛ).

- Конечно, из-за пандемии я никуда не ездил, не зарабатывал выставками, но не уволил никого из своих помощников, - клянется художник.

Моргенштерн: 9 миллионов

22-летний рэпер Моргенштерн (настоящее имя Алишер Валеев. - Ред.), чей замысловатый псевдоним с трудом выговаривает старая гвардия шоу-бизнеса, зарабатывает под 80 миллионов в год: продает рекламу в клипах и Инстаграме, получает отчисления за треки с разных площадок, дает концерты, монетизирует просмотры на YouTube...

Но гораздо больше доходов впечатляют расходы музыканта-самоучки, которые порой превышают 9 миллионов рублей и спускаются сплошь на атрибуты красивой жизни. В первую волну карантина рэпер прикупил "ролексы" из белого золота с бриллиантами за 2,2 миллиона рублей. А на днях побил свой рекорд, совершив набег на ЦУМ. Пальтишко, костюмы, туфли и сумки люковых брендов обошлись Моргенштерну в 2,3 миллиона рублей - для сомневающихся музыкант даже опубликовал чеки.

Рэпер Моргенштерн и его рекорды транжирства. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

НУ И НУ!

Утяшевой хватит 50 тысяч в месяц, а Бледанс – 30

Впрочем, есть среди звезд и гуру экономии (или желающие такими казаться). Недавнее заявление гимнастки Ляйсан Утяшевой, например, удивило весь шоу-бизнес, а больше остальных - ее мужа Павла Волю, который "продался в рабство Гарику Мартиросяну и сутками вкалывает", чтобы обеспечить жену с двумя детьми.

- Лично я по ресторанам практически не хожу, закупиться продуктами на рынке - это тысяч 10. Поэтому я на 50 тысяч спокойно проживу. Главное, чтобы не было скидок и распродаж, - то ли пошутила, то ли всерьез выдала спортсменка.

Актрисе Эвелине Бледанс, по ее словам, хватило бы на жизнь и меньшей суммы.

- На самом деле я могу прожить вообще на 1000 рублей в день! Нас же любит народ, понимаете? Нас всегда где-то покормят, приютят, оденут, выгуляют, отвезут, - уверена комедиантка.

И действительно, во многом звезды живут на халяву.

- Зачем знаменитостям деньги, когда им все достается бесплатно? - удивляется телеведущая Дана Борисова. - Я по себе знаю: производители в подарок присылают косметику, гипермаркеты заказывают рекламу в соцсетях - я недавно на 10 тысяч так бесплатно набрала продуктов. Про салоны красоты я вообще молчу: никогда в жизни за это не платила. Конечно, на 50 тысяч жить - не дай Бог! Но на 70-80 я бы точно смогла.