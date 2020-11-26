Мы собрали последние новости о ситуации в Нагорном Карабахе на 26 ноября 2020 года Фото: REUTERS

СМИ продолжают разбирать обращение президента Азербайджана Ильхама Алиева к народу. Оно было приурочено к вводу войск в Кяльбаджарский район. Но к удивлению для всех, оказалось глубже и интереснее. Впервые он не винил во всех бедах Азербайджана Армению. Вот кусочек из его выступления:

"Всем хорошо известно, что бывшая Нагорно-Карабахская автономная область не имела границы с Республикой Армения. Армению от Нагорного Карабаха отделяли Лачинский район, Лачинский коридор. Оккупация Лачинского, Шушинского, а вслед за ними Кяльбаджарского района создала географическую связь между Арменией и Нагорным Карабахом на обширной территории, в этом и заключалась цель врага. После оккупации Кяльбаджара между Арменией и Нагорным Карабахом было налажено сообщение, можно сказать, по многим дорогам, и в первую очередь были отправлены оружие, техника, живая сила. В то же время это обеспечило большие преимущества и последующей захватнической политике Армении. Оккупация Кяльбаджарского района является прямой ответственностью находившегося в то время у власти Народного фронта Азербайджана. В целом, Народный фронт Азербайджана – основной виновник оккупации наших земель, потому что если бы в 1992 году они не пришли к власти незаконными путями, не совершили государственный переворот, возможно, наши земли не оказались под оккупацией. Конечно, очень трудно, возвращаясь в историю, говорить о том, что могло бы произойти, а чего нет. Но в любом случае они непосредственно причастны к оккупации наших земель и несут ответственность за это, потому что в весенние месяцы 1992 года борьба за власть достигла пиковой точки. В Азербайджане царили внутренние раздоры, возникли хаос, кризис, политический кризис, и борьба за власть привела к очень серьезным последствиям. Армения же, воспользовавшись этим, продолжала захватывать наши земли. После оккупации Шуши и Лачина ситуация достигла критической отметки. Воспользовавшись этим, Народный фронт Азербайджана совершил государственный переворот и пришел к власти. Но что произошло после этого? После этого он направил все усилия на укрепление своей пошатнувшейся власти, организацию репрессий в нашей стране, введение цензуры и другие антидемократические действия. Наши земли подвергались оккупации, гражданское население изгонялось из родных очагов, а Народный фронт Азербайджана, его руководство преследовали лишь одну цель – набить карманы, назначить на должности близких себе людей и продлить жизнь своей власти. Результатом именно этих неприглядных действий и явилась оккупация Кяльбаджара. Иначе и быть не могло".

Уделил Алиев внимание и культурному наследию: "Пусть некоторые западные круги, которые хотят выразить беспокойство, посмотрят на наши разрушенные мечети, на мечети в Агдаме, Шуше, Зангилане, Джебраиле, Физули и другие. Эти мечети либо разрушены, либо осквернены, там содержали свиней. Почему это не вызывает беспокойства? Почему никто, кроме нас, на протяжении 30 лет не поднимал этот вопрос?"

ВЛАСТИ В ГЛУБОКОМ НОКАУТЕ

Оппозиционные депутаты армянского парламента планируют созвать в четверг внеочередное заседание Национального собрания. Хотят отменить военное положение, которое действует с 27 сентября.

Для это чего это им понадобилось? Об этом уже говорят открыто: мол, только отмена военного положения позволит оппозиции инициировать процесс отставки премьера Никола Пашиняна и беспрепятственно проводить акции протеста.

Депутат оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Арман Абовян заявил СМИ, что "поскольку власть находится в глубоком нокауте и неадекватна" военное положение отменено не будет еще очень долго.

При этом всем, ряд информационных агентств цитируют слова начальника организационно-мобилизационного управления Генштаба Армении Альберта Багдасаряна, который говорит о том, что "военное положение можно отменить".

Однако военный сомневается, что останутся силы охранять 520 километров государственной границы Армении.

Обстановка в районе проведения миротворческой операции Фото: Минобороны РФ

МИРОТВОРЦЫ ОТСТРАИВАЮТ СТЕПАНАКЕРТ

"Круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня в северной и южной зонах ответственности российскими миротворцами ведется на 23 наблюдательных постах. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения. Продолжается оказание помощи в восстановлении мирной жизни. Российскими миротворцами обеспечивается безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания, оказывается гуманитарная помощь, восстанавливаются объекты гражданской инфраструктуры. За сутки при содействии российских миротворцев в Нагорный Карабах с территории Армении вернулись более 2 тысяч беженцев. Всего же в места прежнего проживания вернулись уже около 15 тысяч жителей, ранее вынужденно покинувших свои дома в Нагорном Карабахе из-за боевых действий. Для оказания помощи жителям Нагорного Карабаха в восстановлении объектов социальной инфраструктуры и жилых домов российскими миротворцами обеспечена безопасная доставка в Степанакерт более 300 тонн строительных материалов", - рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Генерал отметил, что специалистами Центра гуманитарного разминирования проведена очистка от взрывоопасных предметов участка местности площадью 1 гектар и 1,5 километра дорог.

"Обследовано 78 зданий, в том числе школы в городе Степанакерте, а также станции фильтрации и очистки воды. Всего в ходе разминирования обнаружено 57 взрывоопасных предметов, которые вывезены на специально оборудованный полигон и уничтожены", - перечислил он результаты разминирования.

По данным Минобороны России в Нагорный Карабах направлен медицинский отряд специального назначения Восточного военного округа, специалисты которого будут оказывать помощь и местным жителям. Подразделение укомплектовано опытными врачами и оснащено всем необходимым современным оборудованием, включая операционные блоки.

В ЭТО ВРЕМЯ

МИД Азербайджана назвал провокацией резолюцию Сената Франции, который ранее призвал правительство страны признать независимость Нагорного Карабаха.

Баку считает, что "резолюция не имеет юридической силы", а провокационные действия Парижа вызывают "серьезные сомнения о нейтралитете" Франции.

А вот премьер Армении Никол Пашинян написал в интернете, что Сенат Франции "вывел вопрос о статусе Нагорного Карабаха на международный уровень и принял историческое решение".