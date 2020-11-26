Премьер-министр Ливана опасается за свою жизнь

Премьер-министр Ливана Хасан Дияб Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Действующий премьер-министр Ливана Хасан Дияб в очередной раз заявил, что страной правит коррупция, но не стал называть имен конкретных политиков. Кроме того, он рассказал, что опасается за свою жизнь, но не захотел распространяться о конкретых угрозах.

В беседе с журналистами Дияб отметил, что запланированные им реформы так и не были реализованы, так как их претворению в жизнь мешает клановая война между политическими группировками среди политической элиты Ливана. При этом каждая из таких группировок руководствуется исключительно своими интересами, нимало не заботясь о жизни граждан.

61-летний Дияб занял пост премьер-министра страны в декабре прошлого года. До этого он в 2011-2014 годах возглавлял Министерство образования Ливана, а ранее занимал должность вице-президента Американского университета Бейрута.

Назначение Дияба произошло на фоне массовых протестов, связанных с тяжелой экономической ситуацией в стране. Весной он заявил, что в стране нет денег для выплаты внешнего кредита в сумме $1,2 млрд., таким образом, в Ливане был объявлен суверенный дефолт, что случилось впервые в истории страны, подобной ситуации удалось избежать даже во время длившейся 15 лет гражданской войны (1975-1990 годы).