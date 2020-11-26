Бесплатно и мгновенно: Как сэкономить на банковских переводах

Три года назад я завел карту одного популярного банка только ради того, чтобы отправлять деньги другим людям. Например, чтобы помогать родственникам или разделить стоимость ужина с друзьями. И хотя еще один «пластик» мне был не нужен, да и за обслуживание карты банку платить не хотелось, тогда это сильно облегчало жизнь и сокращало траты на комиссии. В прошлом году все изменилось…

СИСТЕМА БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

С начала прошлого года в России начала работать Система быстрых платежей (сокращенно СБП). С помощью сервиса можно за пару секунд переводить деньги себе или другим людям вне зависимости от того, в каком банке находится счет отправителя и счет получателя. К системе подключены уже около 200 банков (https://sbp.nspk.ru/participants/). Среди них все крупнейшие. Остальные присоединятся до 1 января 2021 года.

Плюсов у новой системы несколько:

- Деньги перечисляются мгновенно. Так же быстро, как если бы вы переводили деньги со счета на счет внутри одного банка.

- Вписывать длинные реквизиты счета или номер карты не нужно. Достаточно знать номер телефона получателя и банк, куда нужно сделать перевод.

- Если отправлять до 100 тысяч рублей в месяц, то комиссия не будет взыматься. А если общая сумма переводов в месяц превысит этот лимит, то комиссия банка может составить до 0,5% (но не больше 1500 рублей).

- Такие переводы защищены, сервис соответствует всем современным стандартам безопасности.

Очень удобно, что переводить деньги можно не только другим людям, но и себе – на другие счета. Это, например, актуально для заемщиков, которые зарплату получают на счет одного банка, а кредит платят с другого. Или для клиентов, которые хотят получить более высокий кэшбек, оплатив покупку со счета в другом банке, на котором кончились деньги. Раньше, чтобы не платить комиссию, приходилось снимать наличные и вносить их через кассу или банкомат. Теперь можно воспользоваться СБП и мгновенно и безопасно перевести деньги.

По данным на начало ноября, аудитория сервиса составляет более 10 миллионов человек. За год клиенты банков перевели через СБП 452 миллиарда рублей. Востребованность системы с каждым месяцем растет. К примеру, только в октябре объем переводов составил 117 млрд рублей. При этом самые популярные суммы переводов – от 500 до 2000 рублей.

КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ

Здесь все просто. Сервис уже интегрирован в действующие приложения банков-участников. Алгоритм подключения к системе в банках может отличаться. Но в целом порядок действий один и тот же.

Нужно зайти в свой профиль, найти раздел «Настройки». В нем должен быть подраздел «Соглашения» или «Контакты и переводы». Там нужно будет поставить галочку рядом с надписью: «Система быстрых платежей».

Подробнее о том, как переводить деньги между своими счетами или друзьям, родственникам, можно почитать тут.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Как перевести деньги через Систему быстрых платежей

Шаг 1. В мобильном приложении своего банка нажать на кнопку: «Перевод через СБП». Или: «Перевод по номеру телефона».

Шаг 2. Выбрать счет, с которого будут списаны деньги.

Шаг 3. Указать номер телефона человека, которому хотите отправить перевод.

Шаг 4. Выбрать банк получателя.

Шаг 5. Ввести сумму перевода.

Шаг 6. Проверить все данные (сумму, имя получателя и др.) и нажать кнопку «Перевести».

КАК У НИХ

«Свишнуть» по-шведски

Похожие сервисы есть во многих развитых странах мира. Например, в Великобритании, Швеции, Южной Корее, Китае, Индии, Турции, Италии, Польше.

Самой продвинутой страной считается Швеция, где наличные вот-вот исчезнут. Там уже восемь лет действует система Swish. Ее создали крупнейшие банки страны вместе с Центральным банком Швеции. Сейчас приложением пользуются 99% взрослого населения страны.

Сначала приложение использовали для переводов между людьми. Но потом распространили и на микробизнес. Например, с помощью приложения можно покупать товары на ярмарках и блошиных рынках, давать чаевые, жертвовать деньги какой-нибудь церкви и т.п..

Комиссия за переводы с граждан не берется. Но у каждого банка свои лимиты по максимальной сумме, которую можно отправить за определенный период. В среднем они составляют 5 – 10 тысяч шведских крон в день или 30 – 50 тысяч крон в неделю. При необходимости лимит можно временно увеличить. Банки и сама система в основном зарабатывают за счет комиссий с бизнеса. Те ежегодно платят за абонентское обслуживание и за каждую транзакцию. Тарифы в разных банках отличаются. Стоимость - от одной кроны (9 рублей) до 0,3% от суммы перевода.