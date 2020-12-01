Устойчивость к антибиотикам - «горячая точка» медицины

Тема: «Правильное использование антибиотиков», в которой в числе прочих экспертов активное участие принял директор бизнес-подразделения «Госпитальные препараты» Pfizer в регионе «Евразия и Прибалтика» Борис Ходанович.

А тема не просто злободневна. Это фактически «горячая точка» медицины.

Самое время говорить о рациональном применении антибактериальных препаратов, что на практике означает применение в соответствии с необходимостью и обязательно по назначению врача. А человечество настолько привыкло к этим спасительным средствам (которых еще меньше даже ста лет назад еще не было), что потеряло бдительность и принимает их по любому поводу, словно это витамины или конфеты.

Между тем резистентность к антимикробным препаратам - а это процесс биологически неизбежный (эволюция микробов и, как следствие, их устойчивость к антибиотикам) - приводит повышению смертности во всех возрастных группах, излишнему расходованию материальных и трудовых ресурсов, угрожает снижением эффективности систем здравоохранения во всем мире.

Всемирной организацией здравоохранения проблема устойчивости к антибиотикам воспринимается как глобальная угроза, а на уровне отдельных стран - как угроза национальной безопасности.

Так, если сейчас ежегодно в мире от инфекций, вызванных устойчивыми к антибиотикам бактериями, погибает около 700 тыс. человек, то к 2050 году предполагается возрастание этой цифры до 10 млн. Если тенденция сохранится (а процесс может даже ускориться в связи с пандемией), то к 2050 году потери мировой экономики от этой проблемы составят до 7% ВВП, то есть около 210 трлн долларов.

- Возможно, в связи с распространением COVID-19 мы гораздо раньше столкнемся с массовой резистентностью к антибиотикам, чем это сейчас прогнозируют, - комментирует директор бизнес-подразделения «Госпитальные препараты» Pfizer в регионе «Евразия и Прибалтика» Борис Ходанович. - Все фармкомпании сейчас отмечают рост употребления антибактериальных препаратов, и для фармацевтической индустрии это имеет негативный эффект. Цикл разработки любого лекарства составляет около 10 лет.

И сейчас вполне можно говорить о кризисе разработок.

Как объяснил Борис Ходанович, новые антибактериальные препараты очень непросто открывать. Это сложнейший процесс - найти вещество, которое влияло бы на бактерию, останавливало бы ее рост или убивало, но в то же время было бы безопасным для человека.

Кроме того, микробы очень быстро эволюционируют, приспосабливаются и формируют механизмы защиты от антибиотиков, всячески стараясь выжить. Требуются буквально считанные минуты, чтобы передать возникшие механизмы устойчивости новому поколению микробов.

К тому же новые антибактериальные препараты для индустрии не только не прибыльны, но чаще всего являются убыточными. На их разработку требуется много времени и ресурсов, при этом они принимаются короткими курсами и, как правило, становятся препаратами резерва, которые применяются только в крайнем случае. И часто бывает так, что доход настолько не оправдывает затрат, что производители банкротятся. А устойчивость к уже созданным антибиотикам продолжает расти…

Предупредим «пожар»

В качестве одной из стратегий для стабилизации ситуации Борис Ходанович предложил концепцию «огнетушителя» Джона Рекса, врача, исследователя в области антибиотиков. При пожарах огнетушители помогают - известный факт. Но в обычной жизни мы ими не пользуемся, хотя они почти всегда под рукой. С антибиотиками должно быть точно так же. «Одна из важных мер - обеспечить физическую доступность антибиотиков тогда, когда это нужно по показаниям. Новые антибиотики в большинстве случаев закупаются медицинскими учреждениями под конкретного пациента, но с учетом доставки - это значительные время. А антибиотик должен применяться в первые часы после постановки диагноза», - напомнил эксперт.

- Обсуждения вроде того, какое мы сейчас ведем, нужны, как и разработка новых моделей финансирования лечения резистентных инфекций, - считает Борис Ходанович. - Программа по борьбе с антибиотикорезистентностью должна быть мультидисциплинарной. Повышение внимания к этой проблеме со стороны всего медицинского, фармацевтического и регуляторного сообщества существенно смягчило и нивелировало бы многие существующие ее последствия.

С ним согласен другой спикер прошедшей «Деловой пятницы», Роман Козлов, член-корреспондент РАН, главный внештатный специалист МЗ РФ по клинической микробиологии и антимикробной резистентности, ректор Смоленского государственного медицинского университета: «Сейчас активно в режиме реального времени проверяются две модели стимулирования разработки новых антимикробных препаратов - в Великобритании и Швеции. Государство само договаривается с фармкомпанией о закупке по фиксированной стоимости нужного количества антибиотиков, зная число пациентов с полирезистентными инфекциями. Оно само решает, в какие учреждения поставить эти препараты. Если оказывается, что таких пациентов больше, компания обязуется продать дополнительное количество препаратов, не повышая цену, если же меньше - государство просто сохраняет остаток антибиотиков. Мы внимательно следим за реализацией этих моделей и ждем результатов».

Проблема антибиотикорезистентности уже есть и будет только нарастать. Пытаясь притормозить этот процесс, мы обеспечиваем наших детей и внуков более безопасным будущим. Мы должны и можем предупредить еще большие риски.

Материал подготовлен при поддержке компании Pfizer.