“Роскосмос” не планирует отказываться от участия в работе МКС

Роскосмос заявил, что об отказе от участия в проекте МКС речь не идет. Фото: Shutterstock

Ранее СМИ сообщали, что на заседании Совета РАН по пилотируемой космонавтике было предложено пересмотреть сроки дальнейшего участия России в программе МКС с тем, чтобы сосредоточиться на реализации программ собственных орбитальных станций

Инициатива исходила от первого заместителя генерального директора РКК «Энергия» Владимира Соловьева. Он рассказал, что ряд элементов МКС затронуты серьезными повреждениями, многие из них не подлежат замене и безвозвратно выходят из строя. А после 2025 года ожидается лавинообразный выход из строя различных систем и приборов на борту МКС. По оценкам РКК «Энергия» для поддержания жизнеспособности космической станции необходимы огромные деньги - около 15 миллиардов рублей. Может быть, чем латать обреченную станцию, лучше потратить эти деньги на реализацию собственной орбитальной программы?

Владимир Соловьев представил проект российской орбитальной служебной станции (РОСС), который разрабатывают сегодня в РКК «Энергия». Главные козыри РОСС - это открытая архитектура и неограниченный срок жизни на орбите за счет сменяемости модулей. Экипаж национальной станции может насчитывать до 4 человек, состоять РОСС будет из 3-7 модулей.

Россия сейчас вынуждена считать каждую космическую копейку. Недавно на заседании комитета Госдумы РФ по образованию и науке президент РАН Александр Сергеев в связи с этим даже заявил, что Россия может потерять космос. Потому что мы не можем соревноваться с нашими конкурентами, поскольку наша космическая наука получает в 60 раз меньше денег, чем NASA. Из-за хронического недофинансирования Россия утратила лидирующие позиции в мировой науке - в США вдвое больше ученых, чем у нас, а в Китае - в 6 раз больше. А это только количественный показатель.

Однако, учитывая такое печальное положение дел, выход может быть не в изоляции, а в тесном международном сотрудничестве в области космоса. Роскосмос заявил, что об отказе от участия в проекте МКС речь не идет. Вопрос сроков эксплуатации МКС зависит не только от технических деталей, есть еще и политическая составляющая. В начале следующего года этот вопрос будет обсуждаться с NASA и другими нашими партнерами.

В то же время госкорпорация ждет от РКК «Энергия» предложений по новой многофункциональной орбитальной станции. Сначала эти проекты изучит научно-технический совет “Роскосмоса”, затем их рассмотрением займется правительство