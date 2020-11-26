«Насилие — тема актуальная»: Валерия Гай Германика снимет для американского онлайн-кинотеатра сериал про русского маньяка

Режиссер Валерия Гай Германика Фото: Борис КУДРЯВОВ

Одиозный режиссер Валерия Гай Германика («Школа», «Краткий курс счастливой жизни», «Мысленный волк») не так уж часто балует зрителя своими работами. Однако за последнее время из-за пандемии в ее багаже скопилось аж три полнометражных фильма, которые не получается выпустить (нет фестивалей, нет проката). Поэтому, чтобы не терять форму и заработать немного денег, Германика взялась за работу над новым сериалом.

Чтобы не терять форму и заработать немного денег, Германика взялась за работу над новым сериалом. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Проект называется «Мерзлая земля» — и заказан режиссеру для американского видеосервиса Topic, принадлежащего основателю компании eBay Пьеру Омидьяру. Сервис, как указано в описании, специализируется на «вдумчивом и содержательном контенте».

Это будет первый сериал русского режиссера на платформе. Сценарий «Мерзлой земли» строится на страшной истории убийств и изнасилований Дмитрия Лебедя — абаканского маньяка-таксиста, пойманного после полутора десятков (только доказанных) тяжких преступлений, которые он совершал с 2012 по 2017 годы. Лебедь приговорен к пожизненному заключению и проведет остаток жизни в колонии особого режима.

Дмитрий Лебедь на суде. Фото: Верховный суд Хакасии

Со стороны России производителем контента станет компания «Нон-Стоп Продакшн» Александра Роднянского и Сергея Мелькумова («Дылда», «Сталинград», «Тайна перевала Дятлова»).

— То обстоятельство, что американская онлайн-платформа решила инвестировать [деньги в проект Германики], подтверждает грустный факт, что насилие и жестокое обращение с женщинами, о которых мы расскажем в сериале — тема универсальная и более чем актуальна, — уверен продюсер Роднянский.

Германика постарается снять не просто проект, копирующий фабулу преступлений Лебедя, а оригинальный взгляд на произошедшее: не глазами следователей, жертв или убийцы, а глазами женщины, любящей преступника и не допускающей мысли о его виновности. Действие будет развиваться в отдаленном регионе России.