Urban Awards 2020: названы лучшие новостройки Москвы и области

Стали известны победители Московской премии в области жилой городской недвижимости Urban Awards 2020.

Стали известны победители Московской премии в области жилой городской недвижимости Urban Awards 2020. Церемония их награждения состоялась 25 ноября.

Это престижнейшая премия, которая служит своего рода знаком качества для новых жилых комплексов и девелоперских компаний Москвы и Подмосковья. Проекты оцениваются с точки зрения архитектуры, технической «начинки», инфраструктуры, благоустройства, вклада в развитие городской среды. Задачи премии — задать стандарты качественного строительства и помочь покупателям в выборе жилья. В жюри конкурса входят несколько десятков специалистов из разных сфер — с тем, чтобы каждая новостройка могла получить комплексную оценку.

На кого же предлагается равняться в сфере нового строительства в этом году?

От комплекса Grand Ballroom, где проходила торжественная церемония вручения премии, всего минут 15 ходьбы до одного из ее лауреатов - ЖК «Павелецкая Сити» (застройщик – MR Group). Он признан лучшим строящимся жилым комплексом бизнес-класса Москвы.

Продажи в комплексе начались в марте 2020 года, то есть практически в пандемию, что не помешало более чем 400 покупателям уже вложиться в этот проект.

В лауреатах конкурса есть и еще семь жилых комплексов (два из них — в Новой Москве), которые, вопреки коронакризису, вышли на рынок в апреле-августе. Эксперты считают это хорошим признаком. Несмотря на не самые благоприятные условия, у столичных застройщиков за этот сезон появилось порядка полсотни новых адресов.

Среди победителей есть и проекты с историей. Так, ЖК «Кварталы 21/19» уже четвертый год выходит в финалисты конкурса. И наконец все-таки получил награду как лучший жилой комплекс комфорт-класса Москвы.

Сложно не заметить, что год от года проекты-призеры конкурса все меньше ассоциируются с «каменными джунглями». В жилом комплексе «Символ» («Донстрой»), который признан самым экологичным проектом столичного бизнес-класса, под зеленые насаждения предполагается отдать 40% территории. А ЖК «Селигер Сити» (победитель в номинации «Лучшая концепция благоустройства и инфраструктуры») может похвастаться собственным парком с декоративным водоемом, променадом, двором без машин, многочисленными арт-объектами и спортивными площадками. Еще один «Самый экологичный проект», но в более демократичном комфорт-класса - ЖК «Светлый мир «Сказочный лес...» от Seven Suns Development — находится рядом с национальным парком «Лосиный остров».

Победители премии Urban Awards 2020

Основные номинации

Жилой комплекс года бизнес-класса Москвы - ЖК «Резиденции архитекторов»

Жилой комплекс года комфорт-класса Москвы - Жилой комплекс «Кварталы 21/19»

Жилой комплекс года комфорт-класса Московской области - ЖК «Императорские Мытищи»

Жилой комплекс года элит-класса Москвы - Жилой дом «Жизнь на Плющихе»

Комплекс года с лучшей архитектурой - Собрание клубных домов ORDYNKA

Лучшая концепция благоустройства и инфраструктуры - ЖК «Селигер Сити»

Лучший жилой комплекс Новой Москвы - Russian Design District

Лучший клубный дом - Stoleshnikov 7

Лучший комплекс апартаментов бизнес-класса Москвы - KAZAKOV GRAND LOFT

Лучший комплекс апартаментов комфорт-класса - Апарт-отель YE'S Technopark

Лучший комплекс апартаментов премиум-класса - Комплекс апартаментов "HILL8"

Лучший комплекс апартаментов элит-класса Москвы - Cameo Moscow Villas

Лучший проект комплексного освоения территорий Москвы — homecity

Лучший проект комплексного освоения территорий Московской области - Миниполис Серебрица

Лучший строящийся жилой комплекс бизнес-класса Москвы - «Павелецкая Сити» 1 очередь

Лучший строящийся жилой комплекс года премиум-класса - Врубеля, 4

Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса Москвы - Жи лой квар тал LIFE-Вар шав ская, этап 2.2

Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса Московской области - Миниполис Рафинад

Лучший строящийся жилой комплекс элит-класса Москвы - Victory Park Residences

Самый инвестиционно привлекательный проект - Квартал жилых небоскрёбов Headliner

Внеконкурсные награды

Премьера года - ЖК FORIVER, ЖК TopHills, Victory Park Residences, ЖК "Равновесие"

Самый экологичный жилой комплекс комфорт-класса Москвы - ЖК «Светлый мир «Сказочный лес...»

Самый экологичный жилой комплекс бизнес-класса Москвы - Жилой квартал «Символ»

Самый экологичный жилой комплекс бизнес-класса Новой Москвы - homecity