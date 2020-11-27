Стремление к развитию технологий создает будущих лидеров

Команда Волжского трубного завода (ВТЗ) на форуме «Горизонты-2020» завоевала 17 наград и стала лучшей в общекомандном зачете. Фото: Никита БАРАНОВСКИЙ

С 9 по 20 ноября Трубная Металлургическая Компания (ТМК) и Группа Синара провели 16-й международный корпоративный форум «Горизонты», в котором приняли участие более 500 представителей российских и зарубежных подразделений двух компаний. В этом году форум полностью перешел в дистанционный формат, что позволило сохранить основную программу и расширить круг участников: в рамках «Горизонтов» прошли около 60 мероприятий, трансляции онлайн-сессий в корпоративном мобильном приложении Mobi2U, и его веб-версии на двух языках смотрели по 1,2 тыс. зрителей с 27 площадок. В ключевом событии форума - Молодежной научно-практической конференции - свои инновационные идеи представили 165 молодых специалистов, жюри отобрало лучшие проекты для реализации на предприятиях ТМК и Группы Синара.

• ОТТАЛКИВАЯСЬ ОТ НЕФТИ И ГАЗА

«Мы смогли перевести в онлайн все мероприятия форума, включая конкурсы для сотрудников, фестиваль команд КВН. Мы сохранили встречи с топ-менеджерами и смогли привлечь ряд спикеров международного уровня», - сообщила заместитель генерального директора по управлению персоналом ТМК - директор Корпоративного университета ТМК2U Елена Позолотина.

Благодаря этому решению уровень оценок экспертов вышел за пределы корпоративного круга вопросов. Так, президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), член Совета директоров ТМК Александр Шохин высказал мнение, что при выборе стратегии развития энергетики в России следует ориентироваться на переработку углеводородов. Эксперт отметил, что в энергетическом балансе России чистые виды энергии - гидро- и атомная энергетика, альтернативные источники энергии и газ - уже сейчас занимают 80%, что выгодно отличает нашу страну от многих европейских государств.

«Одна из наших задач - определить базовые критерии перехода на новые виды энергии, в том числе с точки зрения сохранения климата, и двигаться поэтапно. Доля альтернативных источников у нас будет постепенно расти, - пояснил Александр Шохин. - Но при таком конкурентном преимуществе, как наличие углеводородов, одной из целей должно быть изменение структуры углеводородной энергетики. В частности, переработка попутного нефтяного газа, экспорт продукции переработки нефтехимии, газохимии и так далее».

Вопрос изменения климата для России становится с каждым годом все актуальнее, однако в его решении нельзя исходить из крайностей: пытаться игнорировать тему или полностью копировать европейский подход, считает председатель правления УК «РОСНАНО», член Совета директоров ТМК Анатолий Чубайс. По опросу ВЦИОМ, 52% респондентов в 2020 году отметили, что глобальное потепление является серьезной проблемой. Во всем мире набирает обороты молодежное движение за климат. По словам экономиста, одним из следствий является постепенный отказ от получения энергии из ископаемого топлива: пики производства и потребления углеводородов (угля, нефти и газа) будут пройдены в ближайшие десятилетия. Россия тоже включена в эти процессы и должна адекватно реагировать на мировые изменения.

• «ЦИФРА» - НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Ректор Высшей школы экономики, член Совета директоров ТМК Ярослав Кузьминов выступил с лекцией «Цифра и пандемия наступают: последствия для рынка труда и корпоративной культуры».

«Цифру» больше никто не боится, и сейчас ее невозможно игнорировать. Это просто новая реальность, которая вовлекает

нас с вами или просто существует независимо от нас», - сказал Ярослав Кузьминов.

При этом усиливается потребность компаний в квалифицированных кадрах, повышается спрос на «мягкие» или «гибкие» навыки (soft skills), которые увеличивают производительность сотрудников на 12%. Растут конкуренция за таланты, корпоративная ответственность бизнеса, автоматизация рабочих процессов, изменяются этические кодексы. Меняется организационная структура компаний, которые переходят от иерархических моделей к структурам облачного типа или горизонтальной организации и отдают приоритет контролю результатов, а не процессов.

В этом году «Горизонты» проходили онлайн на 27 интерактивных площадках предприятий ТМК и Группы Синара. Фото: Никита БАРАНОВСКИЙ

• СТАВКА НА КРЕАТИВНОСТЬ

Еще одна составляющая успеха для лидеров отрасли - постоянная трансформация. Как сообщил на форуме генеральный директор Группы Синара Михаил Ходоровский, новая мировая экономическая реальность характеризуется сверхдинамичным, потоковым уровнем инноваций, ускоряющимися переменами всех социально-экономических процессов, высокой степенью неопределенности и рисками. Для достижения успеха в этом меняющемся мире компании необходим менеджмент нового уровня креативности, готовый опережать время.

«Мы стремимся охватить процессы по всей производственной цепочке: от проектирования до сервиса. Идем

по пути укрупнения и внутренней диверсификации, использования всего спектра смежных направлений для повышения синергии бизнесов. При этом важнейшими нашими опорными приоритетами остаются качество, клиентоориентированность, перманентная разработка собственных ноу-хау, как минимум на уровне лидеров рынка, а в ряде случаев - опережающих рынок», - подчеркнул генеральный директор Группы Синара.

Помимо бизнес-задач и профессионального развития будущие лидеры двух компаний затронули вопросы культуры и спорта. Участники форума обсудили проблематику современного театра с актером и режиссером, художественным руководителем Государственного театра Наций Евгением Мироновым, а также роль футбола в России - с директором Российского футбольного союза по региональной политике и международным отношениям Алексеем Смертиным.

• ИДЕИ БЕЗ ГРАНИЦ

В рамках XVI Молодежной научно-практической конференции (МНПК) были представлены инновационные идеи и разработки по двадцати ключевым направлениям - от трубопрокатного производства и внедрения цифровых технологий до управления персоналом и финансового менеджмента. В секциях МНПК приняли участие более 230 человек. По итогам конференции руководители ТМК и Группы Синара отобрали проекты, которые получат финансирование и развитие в рамках двух компаний.

В этом году в ходе форума состоятся еще один конкурс проектов - «Леонардо 4.0». В отличие от МНПК он открыт для сотрудников всех возрастов и позволяет предложить для реализации в компании идеи без ограничений по направлениям. При этом проекты должны быть уникальными, инновационными, практичными, коммерчески эффективными и задействовать цифровые технологии.

Также в этом году на «Горизонтах» в новом формате прошла школа личной эффективности SOTA_School, организованная для участников конкурса «Лучший молодой мастер ТМК».

«Сотрудники объединились в команды и отработали методологию дизайн-мышления на прикладных производственных задачах для ТМК. Если этот формат приживется, мы организуем эту программу в общекорпоративном формате на базе нашего Корпоративного университета ТМК2U», - резюмировала Елена Позолотина.

Генеральный директор ТМК Игорь Корытько.

ЦИТАТА

Генеральный директор ТМК Игорь КОРЫТЬКО:

«Основной источник инноваций в ТМК - это наши сотрудники. Мы ежегодно изучаем сотни новых идей, которые предлагают работники предприятий, отбираем лучшие из них на заводских научно-практических конференциях и проводим финал на форуме «Горизонты». Уровень проработки проектов постоянно растет - в этом году многие из представленных инициатив уже реализуются в отдельных подразделениях, и мы планируем масштабировать их в периметре компании. Помимо поиска перспективных разработок на конференции мы выявляем лидеров технологических изменений. Формируем новое поколение инженеров и управленцев, которые в будущем продолжат внедрение передовых практик на руководящих постах в ТМК».

Инновационные решения

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) ориентируется на развитие сегмента высокотехнологичных продуктов и входит в клуб ведущих мировых производителей наукоемкой трубной продукции. Благодаря этому компания получает доступ к участию в сложных проектах лидеров нефтегазовой отрасли. Форум «Горизонты» позволяет наметить вектор инновационного развития и дает старт конкретным проектам, повышающим эффективность компании.