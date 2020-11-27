Президент Сербии заявил, что страна близка к катастрофе

Президент Сербии Александр Вучич Фото: REUTERS

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ситуация с коронавирусом в стране близка к катастрофической. За последние сутки было зафиксировано около 50 смертей, а медучреждения неспособны принять всех больных.

«Если мы не будем ответственны, мы будем приближаться к действительно катастрофическому сценарию», – сказал Вучич.

По его словам, поток больных граждан настолько велик, что врачи физически не в состоянии всех осмотреть.

Также сербский лидер отметил, что страна пока не заключила договоров на поставку вакцины, хотя и ведет переговоры с производителями препаратов из России, Британии и Китая.

Согласно данным Университета Джона Хопкинса, на сегодняшний день в Сербии зарегистрировано свыше 148 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 1,3 тысячи из них закончились летально.

По данным Минздрава республики, за последние сутки медики выявили свыше 7,5 тысячи случаев нового заражения опасной инфекцией.