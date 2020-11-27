Закодированная Россия: как бороться с диким рынком

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Председатель совета фонда «Спид.Центр» Антон Красовский решил разобраться в дефиците лекарств в российских аптеках. В перебоях с продажами лекарств в октябре винили систему маркировки. Так ли это? Ее упростили, а для аптек – фактически отменили. Система работает нормально, уверяют в Минздраве. Продавай – не хочу. Но как оказалось, продавать особо нечего. Системы нет уже месяц, но лекарства так и не появились – столько лекарств в России просто не могут быстро произвести и уж тем более распределить по огромной стране.

Из всех препаратов, находящихся в свободном или рецептурном доступе в продаже только 10% имеют специальную маркировку. Это значит, что 90% лекарств до сих пор не маркированы, что очень плохо, констатирует Антон Красовский. Дьявол дефицита, однако, кроется и в других деталях. А они не презентабельны. В частности, львиная доля субстанций для таблеток – не российская. Их делают в Китае и Индии – для всего мира. Мало того, что субстанции в дефиците во всем мире, так еще курс доллара растет. А вот цена на лекарства – нет.

«С 2010 года Минздравом придумана политика предельно-допустимых цен. То есть стоит в производстве какой-нибудь ламивудин 200 рублей, а на торгах объявлена закупочная цена в 150 рублей. Производитель просто не выходит на торги, и если государство не идет ему на встречу, снимает лекарство с производства или перестает закупать», - констатирует основатель «Спид.Центра».

На эту проблему указывали и в благотворительном фонде AdVita. По его данным, в 2019 году количество сорванных аукционов по ряду позиций в онкопрепаратах доходило до 80%. Зарубежные компании не могли пройти ни по цене, ни по правилу госзакупок «третий лишний». В итоге препараты отзываются с российского рынка. Условно говоря – проблема эта началась до маркировки, и маркировать просто нечего. Кстати, именно онкопрепараты – в силу своей дороговизны – чаще всего всплывают на черном рынке благодаря маркировке. Их просто крадут у больных, а потом перепродают. Но теперь это факты выявляет система.

А тут еще неожиданно возник ковид. Ну, как неожиданно – вторую волну ждали еще с весны, но она захлестнула Россию внезапно. Прямо как зима.

«Ну и моё любимое: на некоторые виды лекарств (в частности на жаропонижающие, антибиотики, на левые противовирусные с недоказанной эффективностью) спрос вырос в 15 раз. В пятнадцать!

Аптечные сети просто не успевают заказывать впрок. А иногда (читайте выше почему) и не могут уже заказать», - отмечает Красовский.

На этом фоне российские производители нарастят выпуск востребованных лекарств в ноябре-декабре… но в три раза. Это пообещал глава Минпромторга Денис Мантуров на встрече президента с членами правительства на этой неделе. Правда, есть риск перепроизводства – но на него решено пойти, лишь бы удовлетворить спрос. И тема маркировки как возможное ограничение по наличию лекарственных препаратов в аптеках снята, говорит вице-премьер Голикова.

Это подтверждает и опрос трех тысяч врачей, фармацевтов и провизоров по всей стране, проведенный на платформах «Доктор на работе» и Smartpharma. 30% опрошенных считают, что исчезновение лекарств связано с пандемией, 20% − с проблемами импортозамещения, 20% − с закрытием заводов, а также отсутствием господдержки − 20%. И лишь 10% в качестве причин назвали маркировку.

«Когда в массмедиа началась волна истерии насчет дефицита лекарств, мы провели свое исследование и выяснили, что проблемы наблюдались максимум в 20 % аптек. Для нас в какой-то момент стало очевидно, что это согласованная PR-акция, которая была пролоббирована силами, не заинтересованными в маркировке, – подчеркивает глава ассоциации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов. – Они решили повесить всех собак на это техническое решение, вместо того чтобы заранее спрогнозировать потребление, подготовиться к ажиотажному спросу, сформировать запасы или выйти в легальное поле».

Но остается вопрос – а могут и хотят ли противостоять ажиотажу? Здесь, конечно, нужно смотреть коммерческий сегмент. Там и партии меньше, то есть возни с ними больше, и помещения не позволяют делать запасы, и спрос не угадаешь – куда шарахнется пожелание людей недельки через три – неясно. Именно государственные аптеки сейчас везут препараты в свои регионы самолетами. Причем, маркированные.

На этом фоне выплыла еще одна нехорошая вещь. Цены на немаркированные лекарства стали резко расти – об этом заявил депутат Федот Тумусов [1]. Как говорится, кому война, а кому мать родная. «Теперь эксперты фармацевтического рынка заговорили о сговоре производителей и аптечных сетей. Дело в том, что искусственный дефицит позволяет поддерживать ажиотаж, а значит, и повышенный спрос», – полагает обозреватель «Царьграда» Юрий Пронько [2] . Конечно, обвинять всех нельзя, но что-то тут нечисто.

За деревьями леса не видно

За всей этой котовасией как-то теряется главная суть – а зачем маркировку лекарств вообще вводили?

«В частности, это то, что избавит нас от фальсификата и кражи лекарств в госпитальном сегменте с перепродажей на чёрном рынке – все слышали про возмутительные по своей жестокости случаи, когда в продажу попадали препараты, которые никак не могли оказаться в продаже, так как поставлялись только в конкретные лечебные учреждения», - говорит гендиректор фармкомпании «ФК Гранд Капитал» Денис Ременяко [3] .

«Принесите свое!» – мы как-то привыкли, когда такое говорят в больнице. А ведь государство тратит на лекарства для пациентов сотни миллиардов рублей. В том числе на самые дорогие. Именно они чаще всего «всплывают» на сером рынке. Маркировка эту лавочку закрывает.

«Такие случаи выявлялись в Москве, Санкт-Петербурге, в Башкирии, в Екатеринбурге. Это доказанные факты. Получается, что какие-то больные недополучили лекарства, направленные им государством. То есть их там, в больнице, чем-то лечат, но не тем, чем должны», – объясняет вице-президент «Антиконтрафакт» Байсолт Хамзатов [4] .

Маркировка необходима. «Над каждым из нас висит угроза приобретения поддельных лекарств. В 2016 году журналисты посчитали, что торговля контрафактными лекарствами приносит в 20 раз больше прибыли, чем наркоторговля», – сравнивает экономист Михаил Делягин [5] .

Маркировка, обеляя рынок и выбивая с него «серые» схемы и контрафакт, подрывала жизненные интересы многих влиятельных субъектов рынка.

Это, впрочем, касается не только лекарств. Введение маркировки выводит из «тени» целые отрасли. «Наиболее известен рынок меховых изделий: эксперты оценивали его в 6 млрд. руб., - ошибаясь, как показала практика, на порядок: реальная емкость составила 60 млрд. Не меньший эффект возник на рынке обуви: он оценивался в 400 млн. пар, но с начала еще не закончившегося года маркировочные коды получил уже 1,3 млрд пар! В три с лишним раза больше. Субъекты рынка, как правило, не возражают, потому что они тоже хотели бы работать в белую. Просто не умеют», - напоминает Михаил Делягин.

По оценкам экспертов, уровень нелегального рынка в сегментах, где введена маркировка, сократился на треть. Соответственно, увеличился и объем собираемых налогов и акцизов, отмечает гендиректор Национального рейтингового агентства Алина Розенцвет [6] . Что это означает для предпринимателей и граждан? А то, что бюджет крепчает, и им налоги повышать не будут. Благодаря этому в табачной отрасли в этом году уже собрали на 59 млрд руб больше налогов. Для сравнения это сумма равная той, которую государство будет ежегодно собирать от повышения со следующего года налога на доход физлиц с 13% до 15%. Эти деньги планируется направлять на лечение детей с тяжелыми заболеваниями, закупку дорогостоящих лекарств, техники и средств реабилитации, и на проведение высокотехнологичных операций.

«Это важный, но не единственный эффект от маркировки. Главное — это избавление от контрафактных товаров, предоставление возможности конечному потребителю проверить, то ли он купил, что ему рекламируют, действительно ли это продукция надежного производителя, а не кустарная подделка. Это важно для безопасности, защиты жизни и здоровья людей, и особенно в области лекарственных товаров и пищевых продуктов», - добавляет Розенцвет.

А за здоровье, как показывает лекарственная паника, люди готовы платить втридорога. Только цивилизованный рынок так обкрадывать россиян не позволит.

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1. https://www.facebook.com/fedot.tumusov/posts/3501311136605242

2. https://nsk.tsargrad.tv/news/kazalos-by-vrag-poverzhen-no-deficit-lekarstv-v-rossii-objasnili-masshtabnym-sgovorom_297848

3. https://www.gazeta.ru/business/2020/11/13/13359235.shtml

4. https://argumenti.ru/society/2020/11/697841

5. https://radiokp.ru/podcast/ekonomika-s-mikhailom-delyaginym/135102

6. https://www.kommersant.ru/doc/4575300?utm_source=vk&utm_medium=social_vlst_money&utm_campaign=neodnoznachnost-otnosheniy-rossiyskih-kom