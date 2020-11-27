Выбор профессии в условиях пандемии. Как поможет проект «ProfStories»?

По итогам акции «Всероссийская профдиагностика», которая с 2016 года проводится в рамках программы «Zасобой» и охватила уже более 700 тысяч старшеклассников, выявлено, что лишь 6,4 % молодых людей опираются при выборе профессии на ее востребованность.

В свою очередь работодатели испытывают дефицит кадров.

Назрела необходимость в появлении площадки, на которой одни могут получить ответы на волнующие вопросы, касающиеся профессионального самоопределения, а вторые – рассказать, какие кадры сегодня наиболее востребованы.

Проект «ProfStories» призван стать «википедией» о профессиях и работодателях, а также агрегатором профориентационных событий и продуктов.

Этот проект - возможность прямой коммуникации работодателей с молодёжью, с целью популяризации востребованных профессий. Ресурс будет использоваться школьниками и студентами самостоятельно, а также поможет организатором профориентационной работы образовательных организаций и центров занятости повысить эффективность своей деятельности.

Также в рамках проекта молодёжи будет предоставляться информация о возможностях использования профориентационных продуктов и услуг, которые создаются работодателями, профессиональными образовательными организациями, органами занятости населения, центрами дополнительного образования.

«Profsrories» поддерживается Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, комитетом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по социальной политике, Росмолодежью, Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации.

Посетители сайта profstories.ru, сформировав свой запрос, используя набор фильтров, смогут получить интересующую их информацию о профориентационных продуктах и услугах, деятельности компаний, востребованных профессиях, компетенциях, условиях труда, возможностях трудоустройства лиц с ограниченными возможностями здоровья, познакомиться с содержанием труда по профессии и многое другое.

Таким образом, проект станет для всех участников профориентационной деятельности источником информации о работодателях, профессиях и профориентационных продуктах и услугах, которыми можно воспользоваться, чтобы «прикоснуться» к будущей профессии. Все это позволит сделать выбор профессионального пути более осознанным и с опорой на реальные потребности работодателей.

Проект «ProfStories» реализуется в рамках программы по развитию профориентации «Zасобой». Одним из наиболее масштабных событий программы является акция «Всероссийская профдиагностика», которая в 2018 году охватила 431 000 участников.