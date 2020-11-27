Впервые в России: «Роснефть» провела исследовательское бурение на шельфе Арктики

Автор фото: Артем Дроздов

В октябре – ноябре 2020 года компания «Роснефть» провела масштабную экспедицию на север Карского моря, где впервые в истории России проведено научное (стратиграфическое) бурение скважин. Работа организована совместно с негосударственным институтом развития «Иннопрактика». Участники экспедиции получили 6,5 тонн керна - каменного материала, который позволяет определить возраст (стратификацию), состав и условий формирования пород арктического шельфа. Таким образом российским ученым удалось заглянуть в историю земли на 300 – 500 млн лет! Об этом сообщили участники «арктического завтрака», проведенного «Комсомольской правдой» 26 ноября.

Автор фото: Александра БАРЫМОВА

СЛЕДУЮЩЕЕ – МОРЕ ЛАПТЕВЫХ

«Проведенные работы помогут уточнить нефтегазовый потенциал региона. Север Карского моря является очень перспективным регионом, и мы уверены, что эффективность поисково-разведочного бурения в результате этих работ повысится, - отметил директор департамента научно-исследовательского развития и инноваций нефтяной компании Александр Пашали.

Буровые работы на севере Карского моря велись с отечественного научного бурового судна «Бавенит», одного из самых оснащенных в России. В ходе экспедиции были пробурены восемь скважин глубиной до 90 м – это первые в данном регионе и самые северные на шельфе России. Полевые работы выполнялись с соблюдением высочайших стандартов экологической безопасности и охраны окружающей среды. Сейчас лабораторные анализы отобранного керна проводятся силами компании «Иннопрактика» и геологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

О результатах бурения говорить пока рано. Но первые выводы ученые уже сделали.

«Многолетние мерзлые породы и другие аномалии, которые могли бы помешать добыче нефти, на севере Карского моря не обнаружены, - говорит руководитель проекта, главный специалист компании «РН-Эксплорейшн» Андрей Колюбакин.

«Мы выступаем медиатором между наукой и бизнесом, в частности создаем уникальные коллективы для проведения работ в Арктике. Потенциал этих работ очень велик. В этом году нашими совместными усилиями в Карском море получен самый северный керн, исследования которого будут вестись в течение ближайшего года. В 2021 году планируем продолжить аналогичные исследования на участках в море Лаптевых», – сообщил директор по исследованиям и разработкам компании «Иннопрактика» Владимир Лакеев.

Автор фото: Александра БАРЫМОВА

«От имени руководства Росгеологии хочу выразить глубокую благодарность компании «Роснефть» за возможность принять участие в этом уникальном научном проекте. Стратиграфическое бурение на российском шельфе проводится на самом деле впервые. Хотя Норвегия – наш ближайший сосед - имеет более 150 аналогичных скважин на своем шельфе, что позволило ей существенно повысить качество предоставления геологической информации, - пояснил директор по проектам на шельфе компании «Росгеология» Борис Шумский.

Напомним, «Роснефть» является крупнейшим держателем лицензий на участки континентального шельфа. В Арктике компания развивает комплексную долгосрочную научную программу, которая включает геологические, океанологические, гидрометеорологические и экологические исследования.

ОБСЛЕДОВАЛИ ЛЕЖБИЩА МОРЖА

Да-да, «Роснефть» развивает в Арктике масштабную экологическую повестку. Компания на протяжении нескольких лет реализует программу по сохранению биоразнообразия Арктики, которая включает мониторинг и исследования ключевых видов животных, по состоянию которых можно судить об устойчивости северной экосистемы.

Автор фото: Светлана АРТЕМЬЕВА

Так, в 2020 году специалисты «Арктического Научного Центра» (входит в состав Корпоративного научно-проектного комплекса «Роснефти») совместно с Институтом проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН и Центром морских исследований МГУ провели экспедицию по изучению атлантического подвида моржа и белого медведя, занесенных в Красную книгу. Цель этих работ - оценить состояние и устойчивость арктических экосистем на основании исследований ключевых видов животных.

Впервые выполнено масштабное обследование всех известных лежбищ атлантического моржа на территории архипелага Земли Франца-Иосифа. Полноценный учет численности моржей не проводился более десяти лет, а некоторые популяции не изучались с советских времен. Ученым удалось собрать морфометрические данные шести особей медведей, а также произвести взвешивание животных, отбор проб крови, шерсти, биоматериалов, выявить закономерности распределения и поведения белых медведей в безледовый период.

Автор фото: Александра БАРЫМОВА

В рамках корпоративной программы по изучению, сохранению и мониторингу редких животных, «Роснефть» исследует также популяции белой чайки – редкого и уязвимого вида морских птиц и дикого северного оленя. Летом 2020 года на базе полярной станции на острове Визе организованы работы по исследованию белой чайки. До конца текущего года планируется завершить полевые исследования дикого северного оленя.

Кроме того, компания продолжила работу по созданию уникального микробного препарата для утилизации нефтяных загрязнений. Совместный научный проект «Роснефти», «Иннопрактики» и биологического факультета МГУ призван решить проблему утилизации нефтяных пятен в приполярных широтах. Это принципиально выделяет препарат среди других подобных разработок, не рассчитанных на работу в условиях низких температур.

Автор фото: Светлана АРТЕМЬЕВА

«Нам удалось подобрать пул бактерий, которые помогают друг другу. Эти бактерии при очень низких температурах не только живут, но и размножаются», - сказал начальник отдела инновационных проектов на шельфе ООО «Арктический Научный Центр» Артем Исаченко. – Более того, использование бактерий в такого рода работах гораздо эффективнее химии. Потому что бактерии после утилизации углеводородных загрязнений естественным образом погибают – их съедает планктон».

В ходе совместных научно-исследовательских работ получено 39 патентов на микробные препараты и психрофильные штаммы микроорганизмов с показанной эффективностью утилизации нефтепродуктов в условиях морской среды и холодного климата. До конца 2023 года планируется завершить работы по разработке промышленной технологии получения микробного препарата.