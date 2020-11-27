Тедеско - о замене Айртона и «десятке» Кокорина: «Впереди ещё одна тренировка и 48 часов для принятия решений по стартовому составу

Главный тренер ФК "Спартак" Доминико Тедеско. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско в преддверии матча с «Ротором», который пройдёт в рамках 16-го тура Российской Премьер-Лиги ответил на вопросы о проблемной позиции для Кокорина на поле, а тяже рассказал, кем собирается заменить Лукаса Айртона. Бразилец перебрал с жёлтыми карточками и не сможет помочь красно-белым в игре с волгоградцами.

Тедеско считает, что позиция глубинного нападающего не является проблемной зоной нападающего, и ему комфортно играть как на острие атаки, так и «десятку»

- С чего вы взяли, что ему не комфортно играть глубинного форварда? Нападающего Александр также играл за «Спартак»: и в матче с «Химками» он выходил на этой позиции, и с «Тамбовом». Он очень вариативен. Может играть нападающего, «десятку», сыграть на фланге. При нашей схеме, если говорить о позиции «десятки», в обороне его позиция фиксирована, когда мы обороняемся в формации 5-1-2-2. В атаке же «десятка» более подвижна, она может двигать за спину или смещаться на фланг. При такой схеме, «десятка» или чистый нападающий - не большая разница, - рассказал Тедеско.

В воскресном матче с «Ротором» «Спартаку» не сможет помочь Лукас Айртон. Бразилец не выйдет на поле из-за перебора жёлтых карточек. Тем временем, позиция левого латераля в «Спартаке» не доукомплектована, а Айртон входит в топ-3 футболистов «Спартака» по количеству сыгранных минут. Ему почти нет замены на данный момент, но немецкий тренер красно-белых так не считает. Он назвал несколько кандидатур. Один из претендентов - очень молодой игрок.

- Сейчас я не знаю. У нас достаточное количество на замену Айртона. И Зобнин может сыграть слева, также мы пробовали на этой позиции Оганесяна. У него хорошая скорость, но он более атакующий игрок. Кроме того, рассматривали кандидатуры и Урунова, и Ещенко. Впереди ещё одна тренировка и 48 часов для принятия решений по стартовому составу.

Это правда, что у нас нет равноценной замены Айртону на левом фланге, - заявил Доменико Тедеско.

Все матчи предстоящего тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Диего Марадоне. Доменико Тедеско не мог обойти эту важную тему стороной. Тренер рассказал о том, почему считает Марадону легендой и что он вспоминает прежде всего, когда говорят про аргентинца.

- Прежде всего, любовь к футболу. Думаю, все были шокированы новостью о его смерти. Он был человеком, который любил футбол, который много принёс и сделал для футбола. Особенно любят его итальянца в Неаполе. Там особое к нему отношение, к его работе, его вкладу. Безусловно, он легенда и всегда будет ей.