«С лёгким паром!»: Омолодившаяся Пугачева показала себя без косметики

С лёгким паром! - подписала селфи Алла Пугачева.

- Всем, у кого сегодня банный день. С лёгким паром! - подписала селфи без грима Алла Пугачева.

Фанаты артистки заметили, что 71-летняя звезда год назад омолодилась с помощью косметологов, стала выглядеть ещё более свежо.

- Алла Борисовна выглядит замечательно за счет многочисленных пластических операций, сделанных за жизнь, - считает косметолог Марта Орлова. - Это в том числе и подтяжка лица и блефаропластика. А в последние время она отчетливо использует комбинацию филлеров и нитей для создания каркаса овала лица, армирования кожи и восстановления обьема скул, губ, формирования ныне модного острого подбородка. Конечно, ее внешность - это результат колоссальных финансовых вливаний и даже избыточно многочисленных процедур. Но стоит помнить о ее возрасте и понимать, что в такие годы так выглядеть способны единицы, - уверена Орлова.