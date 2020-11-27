К чему может привести разговор с Россией "с позиции силы", которым грозит Германия

Глава минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр Фото: REUTERS

Несколько дней назад глава минобороны ФРГ госпожа Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступала в Бундестаге. И во время своего спича призвала вести переговоры с Россией о разоружении «с позиции силы». А потом еще с особым акцентом добавила: «Это всегда была хорошая позиция германской внешней политики, и так должно остаться в будущем».

Такое воинственное заявление не осталось незамеченным Минобороны России. Его официальный представитель - генерал-майор Игорь Конашенков, выступил с заявлением, которое, говоря простым языком, стало хлестким "отлупом" главе военного ведомства ФРГ. Цитирую:

"Мы не стали торопиться с ответом, рассчитывая, что здравомыслящие политики в Германии сами поправят министра, помня, к чему в прошлом приводило следование таким призывам".

К сожалению, этого не произошло.

Поэтому вынуждены констатировать, что уже не в первый раз заявления отдельных политиков Федеративной Республики Германия в отношении выстраивания диалога с Россией напоминают попытки школьника младших классов компенсировать незнание предмета громкостью произносимого абсурда.

Госпожа Аннегрет Крамп-Карренбауэр не так давно заняла кресло главы оборонного ведомства Германии. Но, как и предшественница, демонстрирует неспособность предложить что-либо значимое для реального укрепления безопасности в Европе.

Вынуждены напомнить госпоже Крамп-Карренбауэр, что именно предложенная ею на днях в Бундестаге «хорошая позиция германской внешней политики» вести диалог «с позиции силы» в двадцатом веке уже приводила к трагическим последствиям для всего мира, самой Германии и немецкого народа».

Видимо, министр обороны ФРГ плохо знает историю своей страны, которая в прошлом веке тоже пыталась выстраивать внешнюю политику "с позиции силы". В одном случае это закончилось позорнейшим для Германии, поставившим ее на колени Версальским миром, а в другом - алым Знаменем Победы над Рейхстагом и унизительной капитуляцией. Так и напрашивается у меня мысль: если кто-то плохо усваивает уроки прошлого, может нарваться на их повторение...

И еще. О каких переговорах с Россией "о разоружении" говорит немецкий военный министр? Тем более, что между Берлином и Москвой нет ни одного договора, в котором шла бы речь о вооружениях. Может быть, Крамп-Карренбауэр имеет ввиду многосторонний Договор об обычных вооружённых силах в Европе 1990 года? Так из-за его нарушений странами НАТО Россия объявила Договор бессмысленным и в 2007 году вышла из него. Так что Германия не имеет абсолютно никакого юридического права ставить перед Россией вопрос о разоружении, да еще - с позиции силы! Тетенька явно погорячилась. Послушная болонка Вашингтона явно "тявкает" из-под его лавки. Кстати, в свое время Крамп-Карренбауэр стала обладателем карнавального ордена зверской серьезности. Да, такая награда есть в Германии. Она вроде бы шуточная, но обычно ее вручают тем, кого выставляют на всенародное посмешище, независимо от должности. Как говорится, заслуженная награда нашла героя...