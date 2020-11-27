Шойгу заявил о массовой вакцинации от коронавируса в армии

Министр обороны Сергей Шойгу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Вооруженных силах России началась массовая вакцинация военнослужащих от коронавирусной инфекции.

"В соответствии с поручением президента началась вакцинация личного состава вооружённых сил против новой коронавирусной инфекции", - заявил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.

По словам министра вакцину от коронавируса получат в общей сложности более 400 тысяч военных. На сегодняшний день привиты уже более 2,5 тысячи солдат, а к концу года от коронавируса защитят около 80 тысяч российских военных.

В военном ведомстве отметили, что в госпиталях Минобороны помощь получили более 11 тысяч гражданских лиц с COVID. Всего для военных в госпиталях развернуты более 8 тысяч койко-мест, половина из них используется в интересах гражданского населения.

Глава военного ведомства также сообщил, что в следующем году Минобороны продолжит наращивать поставки современного вооружения, а также объемы ремонта и модернизации военной техники. Российские войска получат в 2021 году получат более 3,4 тысячи единиц новой и 1,7 тысячи отремонтированной техники, на нее потратят две трети военного бюджета.

"Оснащенность частей постоянной готовности новейшими образцами к началу 2022 года будет более 71%, а обеспеченность Вооруженных Сил военной техникой превысит 98%", - подчеркнул Шойгу.