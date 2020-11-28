От Карабаха до пандемии: как пройдет шестнадцатая пресс-конференция Путина

Александр Гамов был участником всех Больших президентских пресс-конференций Фото: Анатолий ЖДАНОВ

...Едва ли наберется десяток участников Больших президентских пресс-конференций (включая самого Владимира Владимировича), кто был на всех встречах такого формата и подобного состава.

Автор данной колонки также относится к этому числу. Вот почему - на правах 15-кратного участника почти 20-летнего пресс-марафона - по настоянию коллег по «Комсомолке», включая сайт KP.RU и Радио «Комсомольская правда» - я рискнул поделиться обуреваемыми меня пресс-мыслями. Тем более, что традиционная встреча в Центре международной торговли состоится уже 17 декабря - а в воскресенье, 29 ноября, стартует аккредитация журналистов на это событие (бесспорно) года.

Если честно, лично мне не достаёт воображения и образного мышления представить себе Большую пресс-конференцию Президента России Владимира Путина... без Президента России Владимира Путина - в зале.

Ну, как это так? На сцене не будет дубового стола, а за ним - чёрного кожаного кресла, а на столе - президентского блокнота с Кремлем на обложке. (Где теперь телевизионщикам записывать первые утренние «стендапы», а пишущей и снимающей братии фоткаться на телефоны и на память?)

Ну, поставят в просторном вестибюле на втором этаже, перед входом в зал, елку со сверкающими гирляндами... А журналистского «хоровода», съехавшегося-слетевшегося со всех уголков необъятной Родины, - не будет. (Они на сей раз соберутся, в основном, в «столицах» федеральных округов - от Санкт-Петербург и Ростова-на-Дону - до Новосибирска и Владивостока.)

Никто не подойдёт к тебе, пресс-ветерану, убеленному пресс-же-сединами за автографом: «А можно с тобой сфоткаться, коллега?»

Только, может, знакомые давно федеральные телеканалы и станут у тебя спрашивать: «Как думаешь - какой вопрос будет главный?» И ты, как обычно, - с солидным видом: «О стране”.

А вот привычных аккордов, под которые обычно в зале появляется президент, на этот раз не будет. Путина мы увидим только на больших экранах.

Хотя, Дмитрий Песков, наверное, все-таки придёт, сядет в сторонке, но функцию свою выполнит. Он теперь будет не только пресс-секретарем, но и - дежурным на этом телевизионном мосту между Центром международной торговли и резиденцией президента в Ново-Огареве.

Впрочем, будет все же один вариант утолить ностальгию по предыдущим таким встречам Путина с прессой, на которых тебе довелось быть: это зайти в зал, занять своё место и ... на несколько секунд зажмуриться.

Ну, а если вести разговор о предстоящем событии в режиме 100-процентной серьезности... Главным на этих больших декабрьских сборах (впрочем, первые президентские пресс-конференции Путина в 2001-м и 2002 проводились летом) - было настроение и содержание, и это наверняка сохранится. Тем более - проблем-то и забот - вон сколько! От пандемии и Карабаха - до механизмов и рычагов, с помощью которых можно остановить спад экономики и отвести как можно дальше от черты бедности новые массы народа.

Бьюсь об заклад: в четверг, 17-го, как это обычно происходит, у экранов телевизоров будут сидеть, с блокнотами и карандашами в руках, министры, главы регионов, и, как говорится, руководители муниципальных образований - словом, все те, от кого зависит решение самых «кричащих» проблем России. А ведь не только от одного Путина это зависит, ведь правда же?! (Кстати, ещё вот заметил - такие сборы прессы Кремль устраивает обычно по четвергам - это чтобы потом сразу, в пятницу с утра, - засучить рукава?)

Так что - в данном случае, не так важно, где 17-го, сразу после полудня, будет работать президент/

Путин придёт!

Лишь бы только журналисты не... (Хотел написать сначала - не подкачали). Да не подкачают, не подкачаем - конечно. Слишком время такое. Остро-тяжёлое.

И ещё вот - как быть с плакатами и прочими транспарантами, которые журналистам правдами и неправдами проносят в зал? Да ладно... Не до этой ерунды сегодня. Хотя... Ну, вот как без этого?

Единственное - я бы, наверное, все же предложил поставить перед президентом несколько мониторов - чтобы он мог видеть и «вон девушку в сиреневой кофточке, пожалуйста» - и давать ей слово. И уже знакомых, по предыдущим встречам, журналистов из сопредельных государств - Путину почему-то всегда вот хочется их обязательно услышать. И плакаты. Типа: «Райгазета «Красный тундровик».

...15 Больших пресс-конференций президента Путина - в среднем, 3 часа каждая. Я так грубо прикинул - получается, что президент уже провёл с журналистами... Это что же получается? 45 часов? Ну, добавим ещё три часа - на 16-ю. В общей сложности - двое суток! Если не больше... Предыдущие встречи бесполезными не были. (Напомню, только в 2005-м такая пресс-конференция не проводилась, и ещё - промежуток: в 2009-м, 2010-м и 2011-м, во время своего премьерства, Путин в таком формате с журналистами не встречался.)

Достаточно глянуть архив стенограмм на kremlin.ru - чтобы убедиться в эффективной, в целом, работе - и президента, и журналистов. Пустых вопросов - ну, очень мало!

Мне повезло - на всех 15 пресс-конференциях я задавал президенту актуальные, как мне кажется, вопросы, которые волновали и волнуют наших читателей - граждан России. Получилось такое интервью - протяжённостью почти два десятка лет. Надеюсь спросить о весьма актуальном и 17 декабря.

А вообще, мне кажется, в столь масштабных встречах с прессой Путин заинтересован не меньше, чем представители СМИ. Ну, где, на каком ещё совещании (и очном, и заочном - в режиме видеоконференции) - глава государства услышит столько правды, причем - сразу?!

Уникальность этой формы также и в том, что (по тем же моим прикидкам) на встречах с нашим президентом за все эти годы смогли побывать 7, 5 тысячи - в общем, около 8 тысяч российских и зарубежных журналистов. А сколько ещё побывает... Такого нет ни в одной стране.

...Вроде все осветил я в этой своей колонке? А, нет! Забыл про буфет. (Кстати, бесплатный.) В котором все вкусно, но - там нельзя наедаться и напиваться. Я, к примеру, обычно позволяю себе полпирожка и три-четыре глотка крепкого кофе -

наедаться и напиваться - сами понимайте - перед трёх-, а то и четырёхчасовыми “полетом” (а из зала выходить не принято) - не стоит.

Если и здесь говорить о статистике - лично я, перед 15-ю Большими пресс-конференциями, съел не так много. Всего-то 7,5 пирожка.

Половинка, надеюсь, ждёт меня и 17 декабря.

С капустой...