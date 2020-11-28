Генерал Котляревский появился в Феодосии на коне

Конный памятник генералу инфантерии, герою Русско-персидской войны Петру Котляревскому установлен на набережной Феодосии, где военачальник жил после выхода в отставку. Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Конный памятник генералу инфантерии, герою Русско-персидской войны Петру Котляревскому установлен на набережной Феодосии, где военачальник жил после выхода в отставку. Он изображен на вставшем на дыбы коне с саблей в руках и развевающемся за спиной плащом. Под копытами коня лежит яркий персидский ковер.

Фото: Министерство обороны Российской Федерации

На торжественном открытии памятника выступил заместитель министра обороны генерал-полковник Андрей Картаполов. Он, в частности, сказал:

- Открытие памятника прославленному русскому генералу – это событие, наполненное глубоким смыслом. Сегодня мы с гордостью говорим, что он был и есть легенда русской армии.

Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Картаполов напомнил собрашимся, что Котляревский брал крепости, считавшиеся неприступными. И именно ему в 1812 году было поручено восстановить доверие жителей Карабаха к русскому оружию. И молодой генерал справился с задачей.

А помощник президента России Владимир Мединский отметил, что Котляревский был «символом русского офицерства». «Про Петра Котляревского можно снять такие фильмы, у него была такая жизнь и судьба, которая не придет в голову ни одному сценаристу или писателю», - подчеркнул Мединский.

Фото: Министерство обороны Российской Федерации

СПРАВКА «КП»

Петр Степанович Котляревский родился 23 июня 1782 года в селе Харьковскойй губернии, его отец был сельским священником, мальчик тоже предназначался к духовному званию, но поступил на военную службу.

Фото: Министерство обороны Российской Федерации

В 14 лет в составе 4-го пехотного батальона Кубанского корпуса Котляревский участвовал в Персидском походе, в частности в осаде Дербента. Шесть лет прослужил сержантом и только в 1799 году произведен в офицеры с переводом в 17-й егерский полк, с которым в звании адъютанта командира полка совершил переход в Грузию, куда по просьбе грузинского царя Георгия XII были введены русские войска. Котляревский был награжден за первое же сражение, в котором русские разбили лезгин на реке Иори: удостоен чина штабс-капитана и ордена Святого Иоанна Иерусалимского.

Фото: Министерство обороны Российской Федерации

После назначения на командные должности молодой офицер продолжает участие в боях в Закавказье, и разбивает противника, часто - в разы превосходящего силами.

Котляревскому не было и 30, когда он был представлен к генеральскому чину, но в конце 1812 года при штурме крепости Ленкорань он едва не погибает, получив три ранения. Благодаря взятию крепости, русским войскам была открыта прямая дорога на Персию, и менее чем через год подписывается Гюлистанский мир, по которому Россия приобретала западное побережье Каспийского моря до Астары и получала монопольное право на содержание флота в Каспийском море.

Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Котляревский из-за тяжёлых ранений вышел в отставку, и в 1838 году приобрел дом в Феодосии, в котором и жил до своей смерти в 1851 году.

Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Фото: Министерство обороны Российской Федерации