Европейские следователи так и не смогли найти похитителя бриллиантов

Алмазы, пожалуй, один из самых удобных «инструментов» для грабителей – при своем относительно небольшом весе эти драгоценные камни стоят баснословных денег. Фото: Shutterstock

Алмазы, пожалуй, один из самых удобных «инструментов» для грабителей – при своем относительно небольшом весе эти драгоценные камни стоят баснословных денег. Понятно, что банки тратят миллионы на защиту своих сейфов, но некоторым злоумышленникам удается обхитрить любые системы безопасности.

Одним из самых громких похищений стало дело Карлоса Гектора Фломенбаума – ему удалось похитить из банка в бельгийском Антверпене алмазов на сумму в $28 миллионов. Примечательно, что действовал грабитель исключительно с помощью личного обаяния.

Целый год Фломенбаум посещал банк ABN AMRO, общался с сотрудниками, угощал их кофе и шоколадками. За это время ему удалось буквально влюбить в себя весь персонал – его считали крайне милым человеком, к тому же – успешным бизнесменом.

В конце концов, Фломенбаум в качестве постоянного клиента, пользующегося доверием, получил доступ к хранилищу банка. А вскоре исчез, прихватив с собой и алмазы.

Лишь после того, как банк обратился в полицию (почему-то спустя неделю после ограбления), выяснилось, что паспорт на имя Карлоса Гектора Фломенбаума был украден несколько лет назад в Израиле, а у сотрудников, попавших под обаяние вора, не осталось даже его фото.

Так и давали объявления о розыске псевдо-Карлоса с фотороботом, составленным по описанию. Полиция предлагала €2 миллиона за сведения о грабителе, но безуспешно.

Банде из Италии повезло меньше – они попались. Также как и предыдущий герой, члены группировки избрали своей целью Антверпен, считающийся центром мировой торговли бриллиантами.

Грабители готовились к ограблению целых два года. За это время злоумышленники сняли офис в Алмазном центре, досконально изучили систему безопасности и расположение камер слежения, а также умудрились изготовить универсальную электронную отмычку для всех дверей.

В день ограбления они заклеили камеры скотчем, проникли в хранилище и вынесли оттуда драгоценных камней на общую сумму в $107 миллионов. По видимому, больше не смогла чисто физически – по свидетельству одного из полицейских, весь пол в хранилище был усыпан бриллиантами и золотом.

Грабителей удалось задержать. Среди них оказалось три итальянца и одна гражданка Нидерландов. А вот найти сами украденные бриллианты правоохранители так и не смогли.

Следующая банда потратила на подготовку ограбления всего 3 месяца – именно такое время понадобилось грабителям, чтобы сделать подкоп под один из ювелирных салонов Милана. Ворвавшись в помещение, воры заставили управляющего открыть сейфы и забрали драгоценных камней на сумму около $40 миллионов.

Во время нападения жертв не было – весь присутствующий в салоне персонал, который готовил украшения на вечеринку по поводу вручения премии «Оскар», связали и заперли в туалете.