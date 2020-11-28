Влюбленная в женатого Василия Ланового пианистка решилась на отчаянный шаг

Легенда отечественного кино Василий Лановой в свои 86 лет выходит на сцену и ведет активный образ жизни. Поклонницы по сей день сходят с ума по знаменитому артисту. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Легенда отечественного кино Василий Лановой в свои 86 лет выходит на сцену и ведет активный образ жизни. Поклонницы по сей день сходят с ума по знаменитому артисту. Их совсем не останавливает тот факт, что знаменитость почти 50 лет счастливо женат на актрисе Ирине Купченко.

Василий Лановой по праву считался одним из главных красавцев советского кино. У звезды экрана всегда была масса поклонниц. Но мало кто знает, что по сей день он не может избавиться от настойчивых ухаживаний коллеги по Театру Вахтангова. "Есть в Театре Вахтангова такая старенькая аккомпаниаторша Зина Легкая. Ей, наверное, лет 160 уже, на клавесине играет. Все в театре знают, что она давно и безответно влюблена в Василия Ланового", - поведал коллега актера Павел Каплевич.

По словам художника, однажды пианистка даже купила именную плиту рядом с Лановым на Арбате. "Раньше неподалеку от здания театра можно было заказать плиту со своей фамилией. Это была задумка для богатых поклонников искусства. Рядом положили таблички с фамилиями знаменитых вахтанговцев. И вот наша Зинка, заплатив бешеные деньги (хоть сама была небогата), так хотела хоть к Василию Семеновичу приблизиться", - цитирует его "Экспресс газета".

Лановой, едва это увидел, потребовал плиту незамедлительно вытащить. Но на этом настойчивые ухаживания не прекратились. И однажды Зинаида решилась на отчаянный шаг.

"Лановой вместе с театром приехал на гастроли и пришел заселяться в гостиницу. На стойке ему сказали: «Ваша жена уже в номере!». «Но вообще-то я без нее приехал!»", - возмутился народный артист.

И в ту же минуту помчался проверять, кто посмел заселиться в его люкс. "Заходит, а там наша Зиночка лежит на его кровати и виновато улыбается", - резюмировал сценограф.

Напомним, Василию Лановому блестяще удавались роли революционеров и аристократов. Всенародную любовь актеру принесла уже первая работа - Павла Корчагина, которую он исполнил студентом. Затем был капитан Грэй из "Алых парусов" - символ романтики и любви, которая может творить чудеса. В его Алексея Вронского в "Анне Карениной" и Анатоля Курагина в "Войне и мире" были влюбленны миллионы поклонниц. По-настоящему знаковой стала работа Василия Семеновича в фильме "Офицеры".