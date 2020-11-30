СК России: Бандитов Басаева и Хаттаба нашли через 21 год

По ходатайству следствия в связи с особой тяжестью совершенных преступлений судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу

Следственный комитет совместно с сотрудниками ФСБ и МВД России при поддержке Росгвардии задержали еще двоих участников незаконного вооруженного формирования под руководством Шамиля Басаева и Амира Хаттаба.

По данным ФСБ, Асланбек и Саламбек Идаловы являются участниками боевого столкновения 4 октября 1999 года в районе станицы Червленной Шелковского района Чеченской Республики между выполнявшими боевую задачу военнослужащими Вооруженных сил России и участниками незаконных вооруженных формирований Басаева и Хаттаба.

- Привлекаются к уголовной ответственности за бандитизм, вооруженный мятеж и посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, - гласит решение суда.

По ходатайству следствия в связи с особой тяжестью совершенных преступлений судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

- Реализуя принцип неотвратимости наказания, следователи СК России при поддержке ФСБ и МВД России продолжают устанавливать участников нападения, которые скрываются от правоохранительных органов, - отмечает официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Напомним, 4 октября 1999 года в районе станицы Червленная Шелковского района Чеченской Республики между выполнявшими боевую задачу военнослужащими войсковой части 34605 Вооруженных сил РФ и участниками незаконных вооруженных формирований, входившими в отряды Басаева и Хаттаба, в ходе которого погибли 15 военнослужащих. Ранения различной степени тяжести причинены 28 военнослужащим указанной части.

- Принимаются активные меры для установления других участников банды, совершивших нападение. Расследование уголовного дела продолжается, - подчеркнули в СК России.