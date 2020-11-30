Состояние здоровья Джо Байдена: Трамп пожелал политику скорейшего выздоровления

Несмотря на свой возраст, Байден держится молодцом – близкие к нему люди утверждают, что он лишь немного прихрамывает Фото: REUTERS

Джо Байден сломал ногу во время игры с собакой. Вначале его штаб сообщил о вывихе лодыжки, но после более тщательного обследования врачи выявили два небольших перелома в стопе главного демократа США.

Неприятная неожиданность произошла с Байденом в тот момент, когда он играл с любимцем семьи – псом по кличке Мэйджор.

Несмотря на свой возраст, Байден держится молодцом – близкие к нему люди утверждают, что он лишь немного прихрамывает.

По заверениям врачей, переломы в стопе не несут серьезной грозы для здоровья возможного 46-го президента США. Вначале медикам даже не удалось разглядеть травмы костей, их обнаружили после проведенной томографии.

- Предполагается, что ему, вероятно, потребуется специальный ортез для восстановления стопы после перелома в течение нескольких недель, – прокомментировал ситуацию врач Байдена, д-р Кевин О'Коннор.

О травме кандидата в президенты стало известно после того, как он был замечен покидающим кабинет врача. По свидетельствам очевидцев, политик хромал, но не использовал костыли или другие приспособления.

Виновник переломов, Мэйджор, вскоре может переселиться с хозяевами в Белый дом и это станет одной из самых головокружительных карьер в собачьем мире – два года назад немецкую овчарку семья Байдена взяла из приюта. Помимо Мэйджора у Байденов есть еще одна немецкая овчарка по кличке Чамп, а также желание завести кошку.

На фоне неприятных событий, произошедших с демократом, сюрпризом стало пожелание от его главного оппонента, президента США Дональда Трампа, который написал ему в Twitter: «Выздоравливай скорее».