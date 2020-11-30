Генератор прорывных решений: марафон ИТ-соревнований «Роснефти» позволил решить ряд наукоемких задач

Фото: пресс-служба Роснефти

28 ноября в Москве завершился онлайн-финал Марафона «Роснефти». Участники Rosneft Proppant Check Challenge (RPCC) по серии фотографий определяли размеры и количество зёрен пропанта (гранул, которые используются для повышения эффективности нефтеотдачи скважин с применением технологии гидроразрыва пласта – «КП»). Задача относится к разделу Computer Vision (CV, машинное зрение) – технологиям обработки изображений и видеопотока. Команды должны были предоставить максимально готовое решение для адаптации к мобильным устройствам. В соревновании RPCC приняли участие 942 участника (822 команды) из российских и зарубежных компаний и более 35 вузов мира (28 стран).

«ВЗГЛЯНУТЬ НА ЗАДАЧУ ПО-НОВОМУ»

«ИТ-марафоны – это возможность взглянуть на задачу по-новому и получить оригинальные, возможно неожиданные, но прикладные решения от вас, молодых и талантливых разработчиков, - отметил директор Департамента технического регулирования и развития корпоративного научно-проектного комплекса НК «Роснефть» Эдуард Тимашев. - Ведь современная нефтяная отрасль – это синергия инноваций и наукоёмких технологий. Современные цифровые технологии не меняют суть бизнеса Компании. Они обеспечивают более быстрое, дешевое и, главное, эффективное принятие и исполнение решений. Созданное в ходе соревнования решение для экспресс-анализа пропанта позволит повысить эффективность сложных производственных процессов».

В финал вышли 10 команд, которые представили экспертам «Роснефти» лучшие решения задачи для персонального компьютера и для мобильных телефонов. Первое место заняла команда «Randomseed19» (Москва), второе - «Andruhn» (Москва), третье – «Vzaguski» (Нижний Новгород).

«Об ИТ-марафоне узнал из telegram-группы. Мне, как человеку, который ранее практически не занимался Computer Vision (тем более классическим), было довольно сложно, но интересно. Так как в команде я один, и взаимодействие было только с самим собой, тут главное было – заставить или замотивировать себя что-то делать. У меня получилось, - сообщил победитель конкурса Александр Шатилов из команды «Randomseed19».

Команда «Artem Voronov» (Москва) подготовила лучшее решение для мобильного приложения.

«Так как я являлся участником прошлогоднего соревнования от «Роснефти», я заранее ждал анонс нового хакатона, - говорит Артём Воронов. - Стараюсь принимать участие во многих соревнованиях, в том числе на платформе Boosters, также я уже имел положительный опыт участия в чемпионате «Роснефти», что и стало мотивацией показать себя и в этом году. Я был уверен в высоком уровне организации соревнования и в отличных призах. Также меня мотивировала довольно интересная задача, ведь необходимо было не только реализовать алгоритм, но и оптимизировать его для работы с ограниченными ресурсами (на мобильных телефонах). На финале хотелось услышать, какие подходы и решения использовали другие команды, ну и, конечно, рассказать о собственных идеях»

В финале RPCC состоялась презентация первой тестовой версии мобильного приложения для экспресс-оценки качества пропанта, на котором была проверена готовность программы к работе на смартфонах.

«…ИЗ 28 СТРАН!»

Цифровизация бизнес-процессов – одна из ключевых задач компании. Предприятие планомерно внедряет передовые технологические решения по анализу больших массивов данных для повышения эффективности работы по всем направлениям своей деятельности. Проведение специализированных ИТ-Марафонов позволяет «Роснефти» решать реальные производственные задачи, привлекая к сотрудничеству высококвалифицированные кадры. Организатором ИТ-Марафона выступил корпоративный институт компании «РН-БашНИПИнефть», центр разработки линейки наукоёмкого корпоративного программного обеспечения «Роснефти».

«В этом году компания организовала по-настоящему уникальные соревнования, объединившие более 1200 участников, - сообщил Михаил Рязанцев, генеральный директор компании «РН-БашНИПИнефть». - В финале ИТ-Марафон на заключительном мероприятии Rosneft Proppant Check Challenge за призовой фонд боролись свыше 900 молодых и талантливых разработчиков из российских и зарубежных компаний и вузов, из 28 стран мира! Соревнование получилось действительно масштабным по охвату и интересным по количеству выданных решений!»

Фото: пресс-служба Роснефти

В финале Марафона состоялась презентация прототипа мобильного приложения для экспресс-оценки качества пропанта, которое было создано одним из участников в ходе мероприятия. Это стало возможным благодаря созданной на Марафоне комфортной и творческой атмосфере. "Роснефти" удалось привлечь к участию не только талантливую молодёжь, но и создать комфортные условия для разработки прорывных решений.

Генеральный директор «РН-БашНИПИнефть» Михаил Рязанцев продемонстрировал на смартфоне интерфейс прототипа приложения, которое будет работать автономно – без постоянного подключения к интернету. Работу прототипа протестировали в студии на двух фракциях пропанта. Зрители трансляции увидели, как алгоритмы компьютерного зрения обрабатывали фотографии пропанта и определяли, подходит ли под требования ГОСТа пропант этой фракции. Прототип приложения не требует подключения к Интернету и работает автономно, что является значимым достоинством разработки – на большинстве нефтегазовых месторождений не всегда есть устойчивая Интернет-связь.

Представленный прототип мобильного приложения будет дорабатываться специалистами «РН-БашНИПИнефть» и в ближайшей перспективе синхронизироваться с уникальным корпоративным программным комплексом «РН-ГРИД» – симулятором, точно описывающим сложную геометрию трещины, возникающую в породе при проведении гидроразрыва пласта (ГРП) - – ключевой технологии обеспечения и интенсификации добычи нефти как на традиционных коллекторах, так и на месторождениях с трудноизвлекаемыми запасами. Синхронизация «РН-ГРИД» и финальной версии мобильного приложения позволит повысить эффективность операций ГРП, которых в Компании ежегодно проводится более 10 тыс. в год.

ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ

Представители «Роснефти» отмечают, что цифровая трансформация – драйвер развития нефтегазовой компании. ИТ-марафоны «Роснефти» – это возможность получить оригинальные, возможно неожиданные, но прикладные решения от талантливых разработчиков. Ведь современная нефтяная отрасль – это синергия инноваций и наукоёмких технологий.

В этом году наши хакатоны (соревнования, во время которого специалисты из разных областей разработки программного обеспечения сообща решают какую-либо проблему на время) отличаются от всего, что компания проводила раньше: во-первых, это сразу три мероприятия, связанных одной концепцией, но разные по тематике, во-вторых, впервые это мероприятия онлайн-формата, в-третьих и, в-главных – по ходу Марафона «Роснефть» получила готовый «продукт» – прототип уникального мобильного приложения – который демонстрируется непосредственно в финале соревнования.

Первое мероприятие ИТ-Марафона «Роснефти» «Хакатон трёх городов» прошло 24-25 сентября одновременно в Уфе, Казани и Самаре. В ходе ИТ-соревнования более 250 студентов и аспирантов в составе 52-х команд решали классическую «задачу почтальона» – кратчайшим путём разнести «письма» всем получателям, но применительно к нефтегазовой тематике. Цель хакатона – популяризация машинного обучения среди молодёжи, привлечение к решению ИТ-задач нефтегазовой тематики.

16-17 октября на базе Уфимского государственного авиационного технического университета состоялось самое технически оснащенное ИТ-соревнование Марафона «Роснефти» – Хакатон для программистов-робототехников. Хакатон преследовал своей целью поиск новых подходов к решению производственных задач с использованием роботов и роботизированных механизмов, популяризацию и развитие направления «робототехника» среди студентов отечественных вузов. Командам написали для четырехосевого робота-манипулятора программный алгоритм, сконструировали роботизированную оснастку-схват (манипулятор) и распечатали её на 3D-принтере. Организаторы предоставили участникам всю необходимую для выполнения задачи технику.

Обратим внимание, что нефтяная компания не только проводит соревнования, но и по их результатам полученные решения в кратчайшие сроки внедряет в производство.