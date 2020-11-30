Чему учиться, чтобы зарабатывать выше среднего?

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Если раньше джентльменским набором любого сотрудника было знание ПК, английский язык и диплом о высшем образовании, то теперь критерии для выбора изменились. Во-первых, нужны так называемые «мягкие навыки» (soft skills). Например, умение расставлять приоритеты, решать проблемы, управлять временем и работать в команде. Во-вторых, не обойтись без специализированных навыков (hard skills), в основном цифровых. Вместе с экспертами пытаемся понять, чему учиться, чтобы получить преимущество и более высокооплачиваемое место на рынке труда.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ НА МАРШЕ

Мир стремительно меняется. Потребители и товаров, и услуг, а также процессы коммуникации все больше и больше используют то, что принято относить к цифровым технологиям. Мы все больше времени проводим в социальных сетях, совершаем покупки в интернет-магазинах, оплачиваем штрафы и налоги в мобильных приложениях государственных ведомств.

- Недостаточно высокая цифровая компетентность создает ограничения для полноценного профессионального развития российских граждан в современном цифровом пространстве и их встраивания в цифровую экономику, - считает Олег Подольский, управляющий директор Центра компетенций по кадрам для цифровой экономики Университета 20.35.

Согласно проведенным в прошлом году опросам, 57% россиян хотят улучшить свои знания и навыки в сфере информационных технологий, а каждый третий опасается потерять работу, если не будет проходить обучение в этой сфере. Так, в нашей стране создаются все условия, чтобы уже взрослые люди могли быстро овладеть актуальными цифровыми компетенциями и освоить новые профессии. В частности, в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» Университет 20.35 запустил программу персональных цифровых сертификатов, и в 2020 году бесплатно обучиться по программам цифровой экономики смогли 33 тысячи человек. Самыми популярными стали программы по цифровому маркетингу, SMM, программированию, цифровому дизайну и большим данным.

- В современном мире скорость изменений высока, и, чтобы оставаться востребованным на рынке труда, важно постоянно актуализировать свои знания и навыки, применять на практике концепцию life-long learning, - говорит Нина Яныкина, ректор Университета 20.35. - В конце ноября завершился масштабный интенсив по подготовке 1000 команд в сфере искусственного интеллекта - «Архипелаг 20.35». В его рамках участники в возрасте от 14 до 80 лет разрабатывали сервисы и продукты с применением технологий искусственного интеллекта. Многие на интенсиве собрали команды, заключили партнерства, нашли инвесторов, начали первые продажи. Так что важно постоянно актуализировать свои компетенции, учиться новому и не бояться изменений, - говорит Нина Яныкина.

НАВЫКИ СОВРЕМЕННЫХ РАБОТНИКОВ

Список востребованных профессий включает сотни и тысячи наименований. Даже у программистов есть десятки специализаций. При выборе, на кого учиться, разбегаются глаза. А время, нужное для обучения, - ресурс ограниченный. Есть ли какие-то универсальные цифровые навыки, которые помогут повысить личную капитализацию всем?

По мнению большинства экспертов, в современном мире все большую роль начинают играть именно soft skills, или мягкие навыки. Это умение выстраивать коммуникацию, работать в команде, лидерские качества, критическое мышление. Эти навыки становятся важными для любого специалиста, как гуманитария, так и технаря. В федеральном проекте «Кадры для цифровой экономики» они получили название ключевых компетенций цифровой экономики.

- Основа развития человеческого капитала - это своевременное формирование у людей компетенций цифровой экономики. Мы выявили пять ключевых: коммуникация и кооперация в цифровой мультикультурной среде, саморазвитие в условиях неопределенности, креативное мышление, управление информацией и данными, критическое мышление в технологически насыщенной среде, - дополняет Олег Подольский. - Это ключевая основа культурного развития каждого человека в современном обществе.

Так, например, навык коммуникации помогает достигать целей при взаимодействии с другими людьми: их важно уметь слушать и слышать. Саморазвитие в условиях неопределенности - это способность человека ставить образовательные цели и самостоятельно подбирать средства развития необходимых компетенций - в том числе цифровые. Креативное мышление - удел не только «лириков», но и «физиков»: речь идет о способности генерировать новые идеи для решения задач, абстрагировавшись от стандартных моделей. Управление информацией и данными подразумевает умение не только искать нужные данные, но и воспринимать, анализировать, запоминать и передавать информацию с использованием цифровых инструментов. А критическое мышление определяет способность человека проводить оценку информации, ее достоверность, строить логические умозаключения на основании поступающих информации и данных, в том числе в различных цифровых средах.

По словам Подольского, эти компетенции должны стать основой и быть включены в образовательные программы начиная с дошкольного возраста и вплоть для программ для широких слоев трудоспособного населения, чтобы сформировать необходимый уровень цифровой грамотности и компетенций, необходимых для успешного выполнения бытовых и профессиональных задач.

- Ключевые навыки не относятся к цифровым в чистом виде. Более того - два основных универсальных навыка для человека совсем не цифровые: это критический анализ и способность учиться. Учиться новому становится все более и более полезным и необходимым (хотя бы тому, как пользоваться смартфонами и приложениями). Если же говорить о специализированных навыках, полезных не только программистам, то это алгоритмическое решение различных задач (ведь именно по алгоритмам работают и пылесос, и стиральная машина, и телефон, и другая техника), - считает Сергей Измалков, профессор Российской экономической школы.

САМЫЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Умение критически мыслить, работать в команде, а также находить решения в условиях неопределенности - это важно. Но потенциальный работодатель вряд ли поверит им на первом собеседовании. Поэтому без hard skills (в основном цифровых) точно не обойтись.

- Такие записи в резюме, как «базовые знания ПК, word, excel», уже не являются конкурентным преимуществом на рынке труда, так как этими программами сегодня умеет пользоваться даже ребенок. Чтобы получить добавочную стоимость при трудоустройстве, необходимо получить навыки использования специфических для конкретной области программных продуктов или быстро освоить новые ИТ-решения, которые позволяют пользователю выйти на новый уровень решения задач, - говорит Олег Подольский.

- Анализ данных, особенно с использованием методов машинного обучения, и программирование являются сегодня, пожалуй, самыми востребованными, если говорить о профессиях широкого профиля, - дополняет Сергей Измалков.

При этом, по его словам, чисто цифровые навыки (например, работа с Еxcel или программирование на языке Python) являются временными и могут меняться, а вот фундаментальные навыки (анализ или алгоритмы) пригодятся всегда. То есть, если вы еще не определились с тем, какую цифровую карьеру хотите выбрать, то лучше начать с фундаментальных знаний и умений.

- Что касается именно цифровых навыков, то наряду с владением иностранными языками важно знать хотя бы один язык программирования. Важно уметь работать с данными, владеть базовыми навыками, связанными с кибербезопасностью, и уметь работать в «цифре» и с «цифрой» независимо от сферы деятельности. И конечно - в совершенстве владеть цифровыми инструментами коммуникации. В этом году мы наглядно увидели, насколько важна цифровизация, когда даже самая консервативная система - система образования - была вынуждена перейти в онлайн, - говорит Нина Яныкина.

Развитие технологий происходит постоянно, одни цифровые продукты сменяются другими. По словам экспертов, цифровая грамотность позволяет своевременно адаптироваться к новым инструментам и средам, максимально полно используя их функционал для решения конкретных бытовых или профессиональных задач.