Семак, Гончаренко или Мусаев: Кого из тренеров российских топ-клубов уволят раньше

К Сергею Семаку копятся вопросы Фото: Артем КИЛЬКИН

Осень 2020 года – пора жестокого разочарования болельщиков российских топ-клубов. К провалу в еврокубках добавились унылые результаты в Премьер-лиге. И даже при том, что «Зенит» и ЦСКА находятся в тройке лидеров РПЛ, а «Краснодар» впервые в своей истории выступает в группе Лиги чемпионов, болельщики этих команд ожидают увольнения главных тренеров. «КП» - о том, что еще позволяет Сергею Семаку, Виктору Гончаренко и Мураду Мусаеву оставаться на своих должностях. И что еще модно исправить до конца года.

«Зенит»: виноват не Семак, а финансовый кризис

Всего 1 очко и полная беспомощность в Лиге чемпионов, неспособность обыграть в РПЛ «Ахмат» и тульский «Арсенал», до этого поражения от «Рубина». К Сергею Семаку копятся вопросы, к Артему Дзюбе – ненависть, и когда-то придется принимать решения. Но до отставки главного тренера пока далеко. В провале «Зенита», во-первых, винят финансовый кризис – из-за проблем «Газпрома» сорвалась закупочная кампания топ-футболистов. А также крайним будет назначен спортдиректор «Зенита» Хавьер Рибалта. Его трансферы Малкома за 40 млн евро и Вендела за 20 млн признаны провальными.

Так что сначала наверняка уйдет он. А Семак, если не провалится окончательно в РПЛ и не будет конфликтовать с набирающим вес Аршавиным, должен остаться на посту главного тренера. Если конечно, не случится позора в двух последним матчах 2020 года – у «Зенита» самый сложный календарь.

Оставшиеся до перерыва матчи: «Брюгге», «Урал», «Боруссия» Д, «Динамо», «Спартак».

ЦСКА: Гончаренко не может поставить игру в атаке, но менять его не на кого

Виктор Гончаренко недавно дал программное интервью, в котором разложил всю свою работу в ЦСКА на составляющие. Но фанатов оно не убедило. У них к Гончаренко претензия одна, но глобальная: ЦСКА с огромным трудом даются голы. Моментов армейцы создают огромное количество, но Чалов не забивает, а Гаич так и не вписан в команду. Так что если у Влашича игра не идет, то ЦСКА не выигрывает. Но кто вместо Гончаренко может исправить эту проблему, непонятно. Так что даже если ЦСКА не протиснется в плей-офф ЛЕ, то тренерскому табу ничего не грозит – борьба за чемпионство в России важнее.

Оставшиеся до перерыва матчи: «Вольфсберг», «Химки», «Челси», «Динамо» З, «Урал», «Ростов»

«Краснодар»: Мусаев нужен Галицкому

В 8 последних матчах 7 поражений – такие результаты подписали бы приговор любому тренеру. Но «Краснодар» - особая история. В российском футболе давно уже предлагают выдать тренерскую лицензию владельцу клуба Сергею Галицкому и официально разрешить ему сидеть на скамейке у поля во время матча. И здесь только лишь половина шутки. Вторая часть этого предложения вполне моет быть секретом непотопляемости Мусаева. Если это так, то отставка главного тренера в «Краснодаре» бессмысленна.

Оставшиеся до перерыва матчи: «Ренн», «Ротор», «Челси», «Локомотив», «Уфа».