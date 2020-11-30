Дни Эрмитажа начинаются ВКонтакте: директор музея Михаил Пиотровский проведёт интернет-встречу с подписчиками

Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Фото: Артем КИЛЬКИН

ВКонтакте пройдёт интернет-встреча Михаилом Пиотровским, генеральным директором Государственного Эрмитажа. Это первое мероприятие в рамках Дней Эрмитажа, и оно традиционно проводится ВКонтакте. Во время эфира директор расскажет об итогах года, о планах музея на будущее и ответит на вопросы интернет-пользователей.

Эксклюзивная трансляция пройдёт 1 декабря в 11:00 в официальном сообществе музея. Вопросы для встречи присылали его подписчики и посетители Эрмитажа. Беседу будет удалённо модерировать руководитель событийного маркетинга Зера Черешнева.

Зера Черешнева, руководитель событийного маркетинга ВКонтакте:

«Мы обсудим, что произошло в музее за прошедший год, как прошла „Интеллигентная изоляция“, как digital помогает Эрмитажу держать связь с посетителями в новых условиях. Пользователи продолжают оставлять вопросы ко встрече в сообществе Эрмитажа ВКонтакте. Многие благодарят музей за трансляции, которые позволили прикоснуться к культурной жизни, не покидая дома».

Эрмитаж уже не в первый раз строит планы и подводит итоги в прямом эфире ВКонтакте. Сотрудничество платформы и государственного музейного комплекса длится с 2015 года. За это время музей начал участвовать в VK Fest, предложил своё задание для проведения конкурса разработчиков VK Hackathon и открыл запасники с историческими костюмами для интервью с модельером Жан-Полем Готье. А в начале этого года ВКонтакте стала информационным партнёром Эрмитажа и продолжила сотрудничество на новом уровне.