Правительство: разработчики отечественной «цифры» получат гранты фонда РФРИТ

В период пандемии Минцифры намерено ускорить цифровизацию, приглашая к сотрудничеству бизнес и новаторов из всех отраслей. В фокусе – не только модернизация, но и импортозамещение: конкурсная программа, вновь открывшая прием заявок, приветствует разработку новых офисных решений по цифровизации бизнеса и средств защиты данных.

Прошлогодний запуск программ по другим направлениям показал: проектов с серьезным потенциалом в стране немало. Чтобы ничто не мешало их поддержке, Российский Фонд Развития Информационных Технологий провел масштабную работу по устранению технических сложностей интеграции с порталом Госуслуг. Процесс подачи заявок стал мгновенным, записаны специальные вебинары по процедурам подачи заявок, а сотрудники Фонда всегда доступны для консультаций и технической поддержки. По словам генерального директора РФРИТ Дмитрия Крюкова: «цель программы – не красиво отчитаться о формальностях, а помочь энтузиастам разработчикам воплотить реальные идеи, инвестировать в будущее отечественного ИТ сектора, создать работающую «умную среду», действительно нужную экономике».

А судьи кто: о новых явлениях в грантовой программе

К участию в конкурсе приглашены предприятия-разработчики российского программного обеспечения, чья деятельность ложится в рамки национального проекта «Информационная безопасность», а разрабатываемые им продукты – включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (на момент подачи заявки или в полугодовой срок после нее).

Постановление № ПП-1185, заложившее основу этой грантовой программы, стало по-настоящему прорывным документом для отрасли – по поручению Правительства была расширена сфера поддержки (раньше круг получателей был строго ограничен, а виды продукции – регламентированы), сняты ограничения, которые могли помешать инвестициям.

Теперь процент средств самого получателя, которыми он софинансирует проект вместе с государством, должен составлять не менее 20% (ранее государство давало лишь 50% и не более). Важнейшим изменением стало и такое: теперь решения о выделении гранта и прочие ключевые решения по теме принимает не Минкомсвязи, а Грантовый комитет с представителями Минцифры (комиссия, созданная РФРИТ). Такое решение позволит избежать большого числа формальных проволочек и оперативно реагировать на каждый запрос.

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Деньги есть: о борьбе с бюрократией

Суммы грантов – от 20 до 300 миллионов рублей (значит, сумма расходов на реализацию всего проекта не должна быть меньше 25 миллионов), причем проект нужно реализовать в сроки не менее месяца и не более года со дня выдачи гранта.

Если раньше все поданные заявки конкурировали между собой вне зависимости от их особенностей, то сейчас независимые эксперты будут рассматривать заявки «револьверным» методом, предполагающим более широкий (и более честный) доступ конкурсантов к средствам. Шанс на получение денег и поддержку будут иметь все разработчики, а не только «профессиональные победители тендеров». Кроме того, ранее заявки можно было подавать только в специальное временное «окно», ограниченное по времени. Из-за этого некоторые претенденты лишались права на участие, опоздав из-за долгого оформления или бюрократических проволочек. Руководство Фонда сделало все, чтобы не допустить подобных случаев: теперь заявки можно подавать в более расширенный период (до трех лет), а на сайте РФРИТ появились разделы с видео инструкциями и подробными ответами на частые вопросы.

Как нельзя кстати: роль «цифры» в грядущих реформах

Совсем недавно премьер-министром Михаилом Мишустиным был анонсирован старт новых реформ в области госуправления. В числе мер – проекты сокращения ненужного технического персонала, ликвидация устаревших рабочих мест за счет цифровизации.

В свете этих событий проекты по разработке и внедрению цифровых технологий критически важны для устойчивого развития. По новым нормам численность технического, бухгалтерско-учетного персонала в ряде госструктур и органов власти должна будет составлять не более трети общих кадров, функции оставшихся планируется роботизировать или автоматизировать. Надо ли говорить, какой прорыв может в таких условиях обеспечить каждая отечественная разработка. А например в области информационной безопасности (самой чувствительной темы в эпоху турбулентности международной повестки)? Ведь машины гораздо более уязвимы к компьютерным вирусам, чем животные и мы люди, ведь у них пока нет иммунитета. – Василий Овчинников

По словам представителей РФРИТ, приоритет в конкурсном отборе будут иметь проекты по обеспечению информационной безопасности. Решение о финансировании принимается комиссией экспертов, комплексно оценивающих проект по многомерной системе критериев, включающих конкурентоспособность, потенциал импортозамещения и др. Хочется надеяться, что среди претендентов этого года окажутся те, что помогут стране адаптироваться к удаленному режиму работы, уменьшить бюрократию и число личных контактов – и тем внести свой вклад в борьбу с пандемией, когда это действительно важно.

Ознакомиться с деталями и подать заявку можно в специальном разделе на сайте фонда РФРИТ.