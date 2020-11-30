А где же детство? У современного четвероклашки дел больше, чем у чиновника

"У среднестатистического четвероклассника дел больше, чем у Марата Хуснуллина". Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Я иногда смотрю на современных детей. И развожу руками как Трамп перед Хиллари Клинтон.

Каждый божий день они ходят в школу, потом на кружки и в спортивные секции, посещают вокальные студии, логопедов, занятия по программированию. У среднестатистического четвероклассника дел больше, чем у Марата Хуснуллина.

Внуки такие пошли, что бабушки к ним на приём записываются... Согласовывают время с родителями. Дают им взятки в виде варенья, квашеной капусты и самогона. Ждут официального приёма.

И у детей даже мысли нет, что школу можно пропустить. Любые их действия, как у преступников, посаженных на домашний арест, отображаются в электронном дневнике. Прошёл мимо школы - получил субботу и воскресенье карцера.

А все эти бесконечные учительские чаты в соцсетях... А ежедневные созвоны...

Моя мама, если вы не знали, познакомилась с моей классной руководительницей на выпускном. Когда уже деваться было некуда. До этого я врал, как Лев Давыдыч Троцкий, что у нас не бывает родительских собраний. Везде есть, а у нас нет. Экспериментальный класс... Дневники, вещал я, это пережиток прошлого. Это идиотизм. Это древний нелепый пещерный абсурд.

И мама, если мне не изменяет память, верила, вытирая скатертью слезы после каждого моего выступления (какая-никакая, а всё же кровиночка...)

А градусник? Нынешняя молодежь даже не знает, как к нему подступиться. Не говоря уже о том, как нагнать температуру...

(Запусти меня сегодня в клетку с крокодилом и я буду смотреть на этого крокодила точно также, как нынешняя молодежь смотрит на градусник - с детским неподдельным трепетом, испугом и интересом).

Нет, карандашный грифель есть было не надо. И йод на хлеб капать тоже.

Достаточно было иметь под рукой кусок хлопка с нитями не менее 20 мм. Ну или батарею (зимой стопроцентный вариант). Или табурет, чтобы прислонить ртутный резервуар к стеклянной колбе.

Ну или просто взять градусник кверху ногами и начать его стряхивать резко и уверенно. На десятое стряхивание у вас будет 37 и 9.