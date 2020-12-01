Кому интересна пушкинская Татьяна Ларина на фоне нынешней Волочковой?

Новые времена требуют новых веяний и в образовании. Ухода от пережитков прошлого Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Если бы нынешняя наука клонировала из книжек, скажем, Татьяну Ларину и Натали Ростову, они были бы любопытны публике в наши дни? Полагаю - нет. Их не возили бы в теле-шоу, не сажали бы на детектор лжи. Нерейтинговые фигуры.

Однако в советской школе и Ларина, и Ростова были авторитетнее нынешних светских львиц за отсутствием теле-шоу в СССР. Их обсуждали, спорили и творили миллионами сочинения по Лариной и Ростовой. А еще изучали образы: Хлестакова, Чацкого, Обломова, Чичикова, Скалозуба, Карениной, Настасьи Филипповны... Образы по временам сегодняшним пресные и скучнейшие.

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Но зачем-то и нынешних школьников заставляют читать про Ларину и Ростову, про Чичикова и Чацкого. Зачем?

Это нам, не видевшим «Пусть говорят» и «На самом деле», Родион Раскольников терзал умы и заставлял нас спорить. Для нынешнего же школьника Родион Раскольников жалкий лузер, и место ему в пяти строках криминальной хроники. Доцент Соколов — вот личность, заслуживающая внимания и сочинений школьных, равно как и история с расчлененным репером.

А Хлестаков и Чичиков супротив обычного, скажем там... мэра Томска с его подушкой, где было денег на миллиард - шелупонь какая-то, разводилы мелкие.

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Дрожжин, Цивина и Баталовы. Виталина Цимбалюк и Элина Мазур, Михаил Ефремов, Эльман Пашаев, Алибасовы, Шукшины, Волочкова, Собчак и Дзюба… - вот это образы, пред которыми просто меркнет вся наша литература за последнюю сотню лет. Список, конечно же, далеко не полный. Это я так, навскидку. Если включить Малахова, то там их столько выскочит — выноси святых!

Любит их кто, не любит, но это истинные герои нашего времени, которые интересны публике, о которых и говорят, и пишут. А Ларина и Ростова - кому они любопытны, на фиг, с их непонятным чуждым духовным иском на фоне драк, ДНК, истерик на телекамеры.

Однако же современных школьников, с психикою, адаптированной под жесть, зачем-то грузят все той же Татьяной Лариной, которая не расчленяла реперов, которую не расчленял доцент. Которая даже вышла замуж за старика не затем, чтобы укокошить и завладеть имуществом, как все нормальные, а чтобы верною быть ему?? Ну и какое же сочинение можно насочинять по Татьяне Лариной? Благо, что есть инет, где можно выловить и списать дедушкины, бабушкины работы по этой теме, не отвлекаясь от инстаграма, не заморачиваясь на ерунде, которая уж давно изжила себя.

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Новые времена требуют новых веяний и в образовании. Ухода от пережитков прошлого. Я предложил бы школьникам писать сочинения прямо по телешоу «Пусть говорят», «Давай поженимся», «На самом деле», «Прямой эфир», «Мужское, женское» и т. д. Темы для сочинений: «Права ли девушка, заказавшая убить своих родителей ради денег?», «Если друг оказался гей», «Как деревенский юноша, женившийся на известной бабушке, хайпанул и стал богатым». «Волочкова и Собчак - как образцы женского счастья».

И не надо смеяться. Я очень даже серьезно.

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