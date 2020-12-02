Бактериофаги – альтернатива антибиотикам?

В мероприятии приняли участие:

- Наталья Санина, депутат государственной Думы РФ;

- Юрий Кобзев, депутат государственной Думы РФ, член Комитета по охране здоровья;

- Роман Козлов, член-корреспондент РАН, главный внештатный специалист Минздрава России по клинической микробиологии и антимикробной резистентности, ректор Смоленского государственного медицинского университета;

- Борис Ходанович, директор бизнес-подразделения «Госпитальные препараты» Pfizer в регионе «Евразия и Прибалтика»;

- Александр Жарников, руководитель проектного офиса «Развитие бактериофагов» АО «НПО «Микроген» (холдинг «Нацимбио» Госкорпорации Ростех);

- Андрей Зайцев, д.м.н., главный пульмонолог Министерства обороны России, главный пульмонолог ФГКУ «Главный военный клинический госпиталь им. Акад. Н.Н.Бурденко» Минобороны России.

Наталья Санина напомнила об истории антибиотиков и проанализировала нынешнюю ситуацию в вопросе антимикробной резистентности (АМР) во всем мире, задав тон деловому собранию и обозначив проблему.

Дело в том, что резистентность к антимикробным препаратам (устойчивость к ним) приводит к повышению смертности среди всех возрастных групп, расходованию материальных и трудовых ресурсов, угрожает снижением эффективности систем здравоохранения во всем мире. «Так, если сейчас ежегодно в мире от инфекций, вызванных устойчивыми к антибиотикам бактериями, гибнет около 700 тыс. человек, то к 2050-му году предполагается возрастание этой цифры до 10 млн. При сохранении темпов роста антибиотикорезистентности к 2050-му году потери мировой экономики от этой проблемы составят до 7% ВВП, то есть около 210 трлн. долларов», - привела статистику спикер.

Юрий Кобзев уточнил, что такое «правильное использование антибиотиков». По его мнению, это использование в соответствии с показаниями и назначениями врача.

Роман Козлов пояснил, что резистентность к антибиотикам неизбежный биологический феномен. Наша задача – минимизировать ее возникновение и распространение внутри стационаров и во внебольничных условиях.

Со стороны самого населения следует исключить самолечение антибактериальными препаратами и бездумное их применение хотя бы потому, что они, как и все лекарственные средства, обладают нежелательными побочными реакциями. Каждый гражданин должен осознавать личную ответственность за своевременную вакцинацию, чтобы снизить риск развития тяжелого течения болезни и необходимости применения антибактериальных препаратов.

Борис Ходанович в своем выступлении отметил про кризис в разработке антибиотиков, который наблюдается последние 10 лет. Как объяснил спикер, новые антибактериальные препараты очень непросто открывать. Это сложнейший процесс – найти вещество, которое влияло бы на бактерию, останавливало бы ее рост или убивало, но в то же время было бы безопасным для человека. Кроме того, микробы очень быстро эволюционируют, приспосабливаются и формируют механизмы защиты от антибиотиков, всячески стараясь выжить. Требуются буквально считанные минуты, чтобы передать возникшие механизмы устойчивости новому поколению микробов.

К тому же новые антибактериальные препараты для индустрии не только не прибыльны, но чаще всего являются убыточными. На их разработку требуется много времени и ресурсов, при этом они принимаются короткими курсами и, как правило, становятся препаратами резерва, которые применяются только в крайнем случае. И часто бывает так, что доход настолько не оправдывает затрат, что производители банкротятся. А устойчивость к уже созданным антибиотикам продолжает расти…

Джон Рекс, врач, исследователь в области антибиотиков для стабилизации ситуации предложил концепцию «огнетушителя». При пожарах огнетушители помогают – известный факт. Но ими редко пользуемся. Хотя они почти всегда под рукой. С антибиотиками должно быть точно так же, они должны быть в доступе в любой момент, когда требуется их назначение, поэтому крайне важно формирование списка критически-значимых антибиотиков, обязательных к наличию в отделениях реанимации и интенсивной терапии.

Проблема антибиотикорезистентности уже есть, и будет только нарастать. Пытаясь притормозить этот процесс, мы обеспечиваем наших детей и внуков более безопасным будущим. Мы должны и можем предупредить большие риски.

Александр Жарников сообщил о бактериофагах, которые в условиях роста антибиотикорезистентности рассматриваются как реальная альтернатива антибиотикам. Это безопасные для человека вирусы, которые уничтожают исключительно возбудителей инфекционных заболеваний – бактерии. Открыли их на 25 лет раньше антибиотиков. В отличие от современных искусственно созданных антибиотиков, бактериофаги – живые организмы. Считается, что бактериофаги – это самые распространенные микроорганизмы на планете. Процесс «пожирания» бактерий или по-научному «лизис» протекает в несколько этапов, в ходе которого бактериофаг инфицирует бактерию, репродуцируется в ней, образуя многочисленное потомство, и вместе с новыми фаговыми частицами выходит в очаг воспаления для дальнейшего инфицирования возбудителей заболеваний. Из одной инфицированной клетки в течение 20 – 40 минут могут выйти от 10 до 500 копий фагов, которые вновь начинают убивать другие клетки «вредителя» пока полностью его не уничтожат. После этого они выводятся из организма естественным путем.

Бактериофаги применялись во время Сталинградской битвы, в полевых госпиталях благодаря им спасли много жизней.

После открытия антибиотиков на Западе исследования бактериофагов были свернуты, однако после многих лет триумфального шествия антибиотиков по всему миру наступил кризис – остро встал вопрос устойчивости к ним микробов.

В России фаготерапия никогда не прекращалась. Ее и сегодня активно применяют во всех областях медицины, в том числе – для борьбы с антибиотикорезистентными формами заболеваний. Бактериофаги в составе препаратов, в отличие от антибиотиков, не вызывают дисбактериоза кишечника – и даже наоборот – используются для его лечения после антибиотикотерапии. Они не подавляют активность пробиотиков и могут применяться одновременно, поэтому они показаны беременным, людям с аллергией, с заболеваниями ЖКТ, маленьким детям и т.д.

НПО «Микроген» (находится под управлением холдинга «Нацимбио» Госкорпорации Ростех) – единственный в РФ производитель лечебных препаратов бактериофагов.

В целом, разговор получился острым, в процессе обсуждения обозначились проблемы и наметились возможные пути их решения.

Наша дискуссия транслировалась в режиме онлайн в YouTube, Вконтакте и Facebook, на радио «КП». Любой зритель мог задать присутствующим свои вопросы.