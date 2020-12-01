«No comment. Мне так сказали»: Шамиль Газизов больше не говорит. Неужели дело идёт к отставке

10 июля этого года у московского «Спартака» появился новый генеральный директор. Им стал Шамиль Газизов, известный по работе в «Уфе». Фото: Вадим Брайдов/ТАСС

10 июля этого года у московского «Спартака» появился новый генеральный директор. Им стал Шамиль Газизов, известный по работе в «Уфе». Газизов сменил на этом посту Томаса Цорна и пришёл в стан красно-белых, в первую очередь, наладить трансферные дела клуба. Проработав чуть меньше полугода, Газизов, похоже, близок к отставке. Разумеется, никаких официальных подтверждений слухов ждать не стоит. Зато у публики имеются довольно любопытные факты, которые говорят о том, что дело Газизова не просто комок слухов, и на него стоит обратить внимание. По крайней мере, точно стоит разобраться в том, что из чего вытекает.

Противоположность Цорну - лучший вариант для «Спартака»

При Газизове «Уфа» вырастила молодых и талантливых тренеров, которые теперь возглавляют ведущие российские клубы - Гончаренко (ЦСКА) и Семака («Зенит») - и отправила немало футболистов на повышения в более состоятельные команды. В частности, при Шамиле Камиловиче в «Манчестер Сити» уехал Александр Зинченко.

Назначение Газизова на пост в московский клуб сопровождалось положительным фоном. Зарекомендовавший себя на российских полях специалист выглядел предпочтительней малоизвестного Цорна, а лозунг «будем жить по средствам» и «я закрыл кормушку» был попаданием в десятку от Газизова, поскольку Томаса обвиняли в излишней расточительности. При Цорне пришёл не заигравший Шюррле и проведён самый дорогой спартаковский трансфер за всю историю - Гус Тиль, которого сам Леонид Федун как-то назвал «несчастьем». Переход голландца, как потом оказалось, стал одним из самых провальных.

Работа в «Спартаке» - это огромный вызов для любого менеджера. Это отмечал и Шамиль, но тут же заверял, что трудностей он не боится и знает, какое давление может испытывать человек на руководящей должности в «Спартаке».

Урунов, Кокорин и Мозес за 1,3 млн: первые трансферы Газизова

Приход во время турбулентного трансферного окна заставил Газизова адаптироваться достаточно быстро. Проблемные зоны - опорник и правый латераль. Почти сразу Газизов привёл Остона Урунова из «Уфы». На опорника молодой полузащитник не похож, зато его называют одним из самых талантливых футболистов Российской Премьер-Лиги. В интервью комментатору Нобелю Арустамяну Газизов раскрыл стоимость перехода Урунова - 1 миллион Евро. Если верить словам генерального директора красно-белых, то по узбеку уже в это трансферное окно поступило предложение, которое в несколько раз превышало стоимость перехода Остона в «Спартак» из «Уфы». Отличное приобретение и возможность заработать.

Трансфер Кокорина вызывал больше вопросов. Ещё один нападающий? При том, что в «Спартаке» уже имеются Понсе, Ларссон и Соболев. Все играющие и результативные. А тут - человек, который привлечёт огромное внимание к клубу, а это не всегда хорошо, особенно, когда твои руководители меняются чаще, чем футболисты. Плюс, вспомним высказывание Александра о том, что он никогда не будет играть в форме с красно-белым ромбом.

Но все конфликты удалось сгладить и выйти на поле. С последним не без труда. Травмы и повреждения не давали Тедеско использовать Кокорина. Но, как известно, долго запрягаем, но быстро едем. Александр только запрягает: осваивается и пробивается в состав. Сейчас вот девятый номер «Спартака» доказывает, что он может играть «десятку».

Далее, решение насущных проблем. «Спартак» пристально следил за рядом правых защитников, играющих в топ-чемпионатах Европы, но свой выбор остановили на Викторе Мозесе. Нигериец с британской школой футбола, казалось, отлично подходит под схему Тедеско с высокими флангами. Сейчас Виктор - основной игрок «Спартака» и потихоньку привыкает к новой команде. В Москву он перебрался на правах аренды за 300 тысяч Евро, опять-таки, со слов Газизова. «Спартак» вправе выкупить его контракт у «Челси» по окончанию сезона.

Одну из двух обязательных позиций Газизов закрыл. Остался опорный полузащитник. На него, скорее всего, отвели грядущее зимнее трансферное окно. Вопрос лишь в том, доработает ли действующий генеральный директор до покупки опорника.

Трансферный комитет, увольнение Наримана и приход Попова

История с возможной отставкой Газизова началась с увольнения руководителя селекционного отдела «Спартака» Наримана Акавова. В команду его привёл, кстати, Шамиль Газизов. О причинах своей отставки Акавов, проработавший в «Спартаке» менее трёх месяцев, в интервью всё тому же Арустамяну высказался недвусмысленно: «Шерше ля фам» (от французского - «ищите женщину»). Нариман явно намекал на спутницу главного акционера «Спартака» Леонида Федуна Зарему Салихову. Последние месяцы ей приписывают причастность ко всем клубным делам. Говорят даже о том, что Федун переложил на неё свои полномочия.

После ухода Акавова из клуба стало известно о создании трансферного комитета. При этом не совсем понятно, кто туда войдёт. Почти все функции, связанные с комплектацией команды, взвалили на Газизова.

Но уже 26 ноября на пустующий пост спортивного директора «Спартака» пришёл Дмитрий Попов. Экс-защитник красно-белых уже занимал эту должность с 2007-го по 2016-й год. По слухам, сам Газизов не хотел подписывать бумаги о его назначении. Перед матчем 16-го тура РПЛ с «Ротором» Попов прибыл на стадион, где сообщил журналистам, что уже начал работу в клубе, а о подписи Шамиля Камиловича лучше спросить у него.

Король не говорит: Газизов замолчал - и это главное

А вот здесь начинается самое интересное. Разумеется, о подписи Газизова лучше спрашивать у самого Газизова, но он резко замолчал.

Одной из приятных профессиональных черт Шамиля Газизова стало общение с журналистами после каждого матча. Это уже добрая традиция: Газизов выходит и отвечает на любые вопросы, связанные с клубной деятельностью. Немногие руководители российских клубов готовы разговаривать, а вот Газизов выгодно выделялся по этому пункту от остальных.

Первый звоночек прозвенел после ничьи с «Динамо». Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов заявил, что Газизов к прессе не выйдет. Претензий быть не может, это акция не прописана в регламенте, в отличие от пресс-конференций главных тренеров. Тогда никто и связать не мог отказ от общения с прессой со слухами об отставке, хотя они уже расползлись по телеграм-каналам и СМИ. Всё закончилось шутками про то, что Газизов свой лимит интервью на этой недели исчерпал. Как раз на той неделе вышел фильм Нобеля Арустамяна.

Ещё до игры с «Ротором» Шамиль объявил, что общаться после матча не станет. Выходя со стадиона, генеральный директор «Спартака» проронил лишь одну фразу: «No comment. Мне так сказали».

Из этих слов многие сделали вывод, что на Газизова действительно идёт давление внутри клуба. Интересно, подтвердятся ли слухи. Скоро узнаем.