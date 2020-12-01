«Живая классика»: Юлия Меньшова, Данила Белых и другие артисты вместе с юными чтецами записали аудиокниги для незрячих детей

Участники проекта - актер Даниил Белых и школьник Филипп Карлин Фото: предоставлено фондом «Живая классика».

Для ребенка, который не видит, прочитать даже небольшой рассказ, написанный шрифтом Брайля, непростая задача. Таким ребятам познакомиться с литературой помогают «говорящие книги». Записанные произведения удобно слушать, легко воспринимать, важно только, чтобы тот, кто читает, делал это хорошо и от сердца. Как юные чтецы — участники и победители конкурса «Живая классика». Уже 10 лет он собирает школьников со всей страны на увлекательных литературных батлах.

А два года назад «Живая классика» запустила проект, который призван сделать книги доступнее для незрячих и слабовидящих детей, помочь им узнать рассказы современных авторов, а не только с классическую литературу. В рамках проекта ребята – юные чтецы – озвучивают произведения. Все записи хранятся в аудиобиблиотеке фонда «Живая классика» — сейчас там уже больше 150 трэков, послушать их можно на сайте абсолютно бесплатно.

Совсем недавно эту инициативу поддержали звезды – актеры театра и кино, телеведущие и озвучили вместе с юными чтецами рассказы и повести современных авторов. Об этом сообщает портал Открытые НКО.

Произведения зазвучали голосами актрисы Юлии Меньшовой, радиоведущего Виктора Набутова, актрисы Полины Райкиной, телеведущей Екатерины Стриженовой, актеров Даниила Белых и Сергея Чонишвили. Всего в акции приняли участие 11 человек, они записали 5 произведений. В их числе – «БГ» Тамары Михеевой, «Мальчик, который…» Александра Блинова, «Девушка-Нос» Людмилы Петрушевской, «Максимилиан», «Зеб» Самсона Гидеона, «Бездельник» Андрея Битова.

Федор Малышев читал вместе с Юлией Меньшовой «БГ» Тамары Михеевой. Фото: предоставлено фондом «Живая классика».

— Мне кажется, литература для подростков сильно изменялась. Рассказы, которые мне присылали, чтобы я могла выбрать, какой материал мне нравится, меня очень сильно удивили, — призналась актриса Юлия Меньшова. — В этих рассказах существуют темы, которых вообще не было в той литературе, когда я была подростком. Они не поднимались. Никто никогда в жизни, например, не писал бы рассказ про девочку-инвалида, которая при этом вынуждена ухаживать за своей бабушкой и быть взрослой по отношению к ней. Или про какую-то болезнь, про темы, связанные с буллингом. Сейчас эти темы выявлены и мне кажется, что это очень важно. И пусть далеко не все рассказы, которые в частности я получила, совершенны с точки зрения языка, литературы, важно, что в них поднимаются темы, которые волнуют подростков сто процентов. И ему важно ощущать эту ответную вибрацию, что он не одинок в этом мире. Что эти проблемы есть не только у него. И это совершенно бесценно.

Егор Смирнов вместе с Виктором Набутовым читали «Мальчик, который…» Александра Блинова. Фото: предоставлено фондом «Живая классика»

Проект продолжается. Библиотека будет пополняться новыми записями. Также близкие или друзья слабовидящих ребят могут зайти на сайт фонда и оставить заявку на конкретную книжку. С заявителем свяжется чтец, откликнувшийся на поиск, и в реальном времени почитает, расскажет о похожих сюжетах, обсудит со слушателем героев. Общение со сверстниками в условиях домашней изоляции особенно актуально.

Напомним, «Живая классика» — это масштабный и известный конкурс чтецов, который начался еще в 2011 году всего в семи городах: Санкт-Петербурге, Москве, Ярославле, Твери, Томске, Кирове и Гаврилов-Яме Ярославской области. Но всего за несколько лет конкурс успел охватить всю страну и даже выйти за ее пределы. Идея, как это часто бывает у успешных проектов, простая. Школьники выбирают приглянувшийся отрывок из любимого литературного произведения и соревнуются в проникновенной декламации. Построен конкурс по принципу олимпиад: сначала школьный этап, потом городской — и так далее до большого финала на Красной площади.

Екатерина Стриженова вместе с Андреем Кононовым читали произведение «Девушка-Нос» Людмилы Петрушевской. Фото: предоставлено фондом «Живая классика».

Ежегодно участниками «Живой классики» становятся более 2 миллионов школьников со всех регионов России и из 80 стран мира. В этом году проект отмечает 10-летний юбилей.

— Главная задача конкурса – создать литературное сообщество, объяснить подросткам, что неважно, как ты выглядишь, сколько весишь или какой у тебя телефон, важно – развивать интеллект. Умным быть круто. Читать – модно, — говорят в фонде «Живая классика». — Участники суперфиналов на Красной площади традиционно задают тренды для выбора произведений подростковой литературы. И это не преувеличение. Книги, фрагменты которых читают наши финалисты, раскупаются в книжных магазинах без дополнительной рекламы.

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