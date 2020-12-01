ЦАР отмечает 62-ю годовщину провозглашения Республики. Фото: Степан СТЕПАНОВ

В столице ЦАР набирает обороты празднование Дня Республики. Программу открыл торжественный парад на проспекте Мартир. Местные жители радостно размахивали флагами и воздушными шарами, приветствуя парадные колонны.

Президент страны Фостен-Арканж Туадера произнес поздравительную речь и наградил медалями 20 выдающихся граждан страны. В их честь прозвучали пушечные залпы.

После этого Туадера дал официальный старт параду, и на площади прогремел дневной дымовой салют, окрашенный в цвета флага Республики.

По улицам города прошли БРДМ-2, которые были переданы недавно ЦАР российской стороной для обеспечения безопасности страны, служащие армии, жандармерии и полиции, а также гражданская колонна – представители различных партий, ассоциаций, профсоюзов, университетская интеллигенция и активисты.

Как и в прошлый раз, парад российской военной техники вызвал восторг и ликование у местных жителей. БРДМ-2 хоть и разработаны в 60-х годах прошлого века, идеально подходят к условиям ЦАР и значительно расширяют возможности вооруженных сил государства.

Отдельным сюрпризом для жителей стало участие в параде артистов российского барабанного коллектива Drum Time, которые приехали поздравить африканцев. Местные жители, традиционно любящие ритмичные музыкальные направления, были в восторге и громко приветствовали гостей.

После торжественного парада тысячи людей отправились на стадион Боганда, где празднование продолжится. В программе ожидается масштабный концерт и футбольный матч за Кубок Президента, а вечером жителей столицы ждет дискотека и праздничный салют.