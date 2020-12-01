Бюджетники Волгоградской области смогут взять ипотеку под 3,99% годовых

Фото предоставлено пресс-службой губернатора Волгоградской области

Соглашение о реализации льготной ипотечной программы банка подписали председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Теперь жителям региона доступны минимальные ставки по жилищным кредитам - от 3,99% годовых. Программа ориентирована на работников государственных и муниципальных бюджетных организаций Волгограда и области, получающих зарплату на карты ПСБ.

- Снижение ипотечной ставки - один из ключевых инструментов и вклад банка в развитие государственных программ доступного жилья в России. Мы смогли предложить минимальную ставку на базе государственной программы «Семейная ипотека» и принимаем материнский капитал в качестве первоначального взноса, – пояснил Петр Фрадков.

По его словам, реализация соглашения будет способствовать развитию строительного рынка области и ускорению темпов обеспечения комфортным и доступным жильем различных категорий работников бюджетной сферы региона.

Фото предоставлено пресс-службой губернатора Волгоградской области

- С участием ПСБ мы реализуем большое количество национальных и приоритетных проектов развития, которые дают определенный эффект для повышения качества жизни людей. В том числе проектов социальной направленности, связанных с ипотекой. ПСБ сделал серьезные шаги в этом направлении и поступательно двигается дальше, – отметил Андрей Бочаров.

Оформить льготный кредит под 3,99% можно будет на две цели. Во-первых, на приобретение квартир у застройщиков на первичном рынке. Во-вторых, для рефинансирования уже имеющегося ипотечного кредита. Дополнительными мерами поддержки регионального ипотечного рынка со стороны ПСБ станут ипотечные кредиты по «Госпрограмме-2020» под 5,85% годовых, а также дисконт к ставкам до 0,7 процентного пункта по классическим программам банка: «Новостройка», «Вторичный рынок» и «Рефинансирование». Решение для держателей зарплатных карт ПСБ будет принимать за 1 день без предъявления документов о доходах.