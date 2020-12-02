На склонах Подмосковья разрешат кататься.

Пока местные курорты не объявляют даты открытия. Но все готовы. Лишь бы погода не подвела. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Москва - порт пяти морей. А Подмосковье - центр горнолыжного туризма. И ничего, что ни морей, ни гор здесь нет. Зато развита инфраструктура и курорты горнолыжные имеются.

Под спуски для лыж здесь еще в 30-е годы прошлого века начали приспосабливать склоны естественных холмов - в основном на Савеловском направлении, в районе Дмитрова. Сейчас тут отличные трассы плюс большая система пунктов проката, гостиниц и ресторанчиков в шале.

От Савеловского вокзала на электричке и затем на такси до склона можно добраться буквально за полтора часа. На собственной машине еще быстрее. В прошлом году горнолыжный сезон в Московской области был смазан плюсовой температурой. С помощью снежных пушек трассы удалось более-менее подготовить лишь в первые дни 2020-го.

Самые известные горнолыжные курорты области. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

«ЗАБИЛ ЗАРЯД Я В ПУШКУ ТУГО»

В этом году некоторые курорты расчехлили свои снежные пушки для создания лыжных трасс на склонах (большие вентиляторы, которые разбрызгивают сильными потоками холодного воздуха капельки воды, и те мгновенно превращаются в льдинки) еще несколько недель назад. «Дули» снег несколько дней. В какой-то момент в сети появились фото с радостными комментариями любителей лыж: «Ура! Сейчас сезон начнется». Но открыться для обычных посетителей горнолыжки не успели. Началось потепление, и результат нескольких дней работы со склонов просто смыло…

- Нам нужно, чтобы хотя бы неделю продержались температуры не выше -3 градусов, - объяснили «Комсомольской правде» сотрудники курорта «Сорочаны».

От первого снега и его качества для горнолыжных трасс зависит весь будущий сезон.

- Этот первый слой снега нужно как следует утрамбовать. Это же, как «цемент», фундамент, который должен продержаться весь сезон - до марта-апреля. У некоторых курортов в прошлом году из-за теплой погоды зимой вот так склоны текли. Их приходилось закрывать, восстанавливать.

На склонах Подмосковья разрешат кататься. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

МЕРЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ

В нынешнем сезоне горнолыжным курортам, как и всяким общественным местам, нужно соблюдать антикоронавирусные меры безопасности. Как это будет?

- Будем следить за соблюдением социальной дистанции, использованием средств индивидуальной защиты, - объясняют представители курорта «Сорочаны». - Контроль, разумеется, не только на трассе, но и в помещениях, в пунктах проката.

КОММЕНТАРИЙ МЕТЕОРОЛОГА

«В этом году будет зима как зима»

- Начиная с середины недели температуры в Москве и Подмосковье станут отрицательными - даже днем будет минус, - рассказывает метеоролог Татьяна Позднякова, главный специалист Метеобюро Москвы. - Но уже к выходным, 6 декабря, придет южный циклон и принесет порцию тепла. Температура воздуха снова может вернуться к нулю.

- Есть какие-то предпосылки к тому, что нынешняя зима не повторит прошлогоднюю, когда было аномально мало снега и температура частенько уходила в плюс?

- По предварительным прогнозам, в этом году будет все-таки зима как зима. В декабре будет идти снег. И Новый год нынешний мы встретим со снежными пейзажами за окном, а не как было в прошлом году. Да, по температурному режиму, судя по всему, будет выше нормы на несколько градусов. Но нормальный снежный покров образуется уже к середине декабря. И, судя по всему, до голой земли он не растает до самой весны.

Кстати. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Что еще?

На подъемниках разрешат садиться только через кресло. То есть, если это подъемник для двух человек, на нем может ехать только один. Если на четырех - лишь двое, но также с соблюдением социальной дистанции.

Будут закрыты детские комнаты.

Кафе и рестораны будут работать, но столики в них расставят на увеличенном расстоянии друг от друга.

По словам диспетчеров различных горнолыжных баз, один из самых популярных вопросов, с которыми сейчас звонят горнолыжники - заставят ли их скатываться по склонам в масках.

Вы приезжаете в масках и находитесь в них во всех общественных местах. Но на спусках, разумеется, можно обойтись без масок, - объясняют в парке «Волен».

При этом нужно отметить, что некоторые катаются в специальных горнолыжных масках, которые прикрывают рот. Так что вирус не пройдет!