Спасатели "Лиза Алерт" пересели на "ГАЗ-Соболь"

Фото: Александр БОЙКО

С территории дилера ГАЗа "Авторитейл М" в Москве выехала целая колонна автомобилей "Соболь" с надписью на борту "ГАЗпомогает". За рулем новых автомашин - водители поискового отряда "Лиза Алерт". Ключи от "Соболей" они получили из рук волонтеров «Группы ГАЗ», которые специально прибыли сюда, чтобы поучаствовать в скромной церемонии.

- Наши "Соболи" - это настоящие трудяги при выполнении любых задач. Надеемся, что они будут служить верой и правдой для вас, помогут огромному числу людей. Эти машины специально созданы для того, чтобы решать тяжелые задачи на бездорожье, - обратился к спасателям "Лиза Алерт" управляющий директор Автозавода ГАЗ Андрей Софонов.

Григорий Сергеев, председатель отряда «Лиза Алерт», член ОП РФ рассказал, что автомобиль Соболь уже больше года работает в Подмосковье и зарекомендовал себя лучшей машиной для поисков. «Шесть новых «Соболей» будут служить полевыми штабными машинами, с которых ведется управление поисковыми дронами, координируются действия поисковых команд. Зачастую жизнь человека зависит от того, куда может добраться автомобиль поискового отряда», - отметил он.

Волонтеры «Группы ГАЗ» здесь не случайно: во время самоизоляции они развозили на таких автомобилях необходимые вещи нуждающимся в самых разных регионах страны, доставляли продукты, средства защиты, аппараты ИВЛ, которые компания передала больницам в регионах своей деятельности. Всего на меры по недопущению распространения коронавируса предприятие потратило около 1,5 млрд руб. Такой масштаб стал возможен благодаря беспрецедентной программе #ГАЗпомогает. Она является частью социальной миссии «Группы ГАЗ», которую несколько лет назад инициировал и активно поддерживает основной акционер группы Олег Дерипаска.

Фото: Александр БОЙКО

- Мы ведем активную волонтерскую деятельность и рады, что уже не первый год сотрудничаем с «Лиза Алерт» в рамках #ГАЗпомогает. Сейчас по заказу поискового отряда Горьковский автомобильный завод изготовил еще шесть автомобилей "Соболь". Пять машин волонтеры покупают за счет выделенного им гранта, а одну машину компания решила подарить поисковому отряду, - рассказала руководитель направления «Внутренние коммуникации, социальные и медиапроекты» «Группы ГАЗ» Татьяна Эндеко.

Спасатели в фирменной оранжевой одежде, не теряя времени, направились со знанием дела к своим будущим помощникам - включили двигатели, зажгли осветительные приборы, проверили уровень масла – и машины ожили, осветив этот мрачный предзимний день желтыми зрачками фар.

Директор по развитию Автономной некоммерческой организации "Центр поиска пропавших людей" Олег Леонов рассказал о "Соболях", которые им помог получить правительственный грант: "Для нас эти дизельные полноприводные машины ГАЗ имеют отличное соотношение по цене-качеству. Мы можем установить на них штабную радиосвязь, аппаратуру для беспилотников, взять с собой генераторы, тепловые пушки, носилки, продукты и воду. В них спасатели могут элементарно согреться, организовать теплую кухню. Одна такая машина у нас уже есть. Она уже работает как диспетчерский центр для беспилотной авиации. Поскольку такая авиация имеет ограниченный радиус полета, важно чтобы машина подъехала как можно ближе к месту, где пропал человек. И "Соболь", как автомобиль с невероятной проходимостью может это сделать. Эти машины пойдут не только для "Лизы Алерт", но и будут использоваться другими поисково-спасательными добровольческими отрядами и объединениями страны".

- Как часто возникают такие ситуации, когда людям требуется ваша помощь?

- В столичном регионе, из-за плотности населения проводятся до 20 процентов от всех поисковых мероприятий в стране. Отмечу, что леса в Московской области занимают до 44 %! И в ряде районов они заваленные. И на вопрос, где быстрее человек потеряется – в Сибири или Подмосковье, ответ однозначный – Подмосковье! Еще одна беда: люди порой гибнут с включенными мобильными телефонами. Ежегодно в столичном регионе эта цифра достигает 300 человек. Мы обнаруживаем тела, а рядом слышен звонок работающего телефона. Определить быстро место нахождения человека в Подмосковном лесу по его телефону сегодня могут только спецслужбы. Но, увы, они не спешат делиться с нами своими техническими возможностями. При этом местонахождение человека, набравшего "112" в других странах определяется спасателями моментально по удалению от ближайших вышек мобильной связи. Потому, у нас на вооружении пока только древний, но верный клич "ау", а теперь еще - вот такие замечательные "Соболи".

Фото: Александр БОЙКО

Представители завода и волонтеры «Группы ГАЗ» передали председателю поискового отряда "Лиза Алерт" Григорию Сергееву ключи от шести автомобилей.

- Идеальная машина для поисковых мероприятий, мне лично пришлось спать однажды на ее узком заднем сидении. Поместился на нем целиком и даже выспался. Кузов позволяет перевозить семь человек и до тонны груза. Рамная машина имеет тяговитый дизель и скромный расход топлива, оборудована системой подключаемого полного привода с понижающей передачей, блокировкой дифференциала заднего моста, имеет высокий клиренс и большой ход подвески, который позволяет штурмовать даже овраги. Спасибо тем людям, которые собрали для нас эти "тяжеловозы". Мы будем теперь выжимать из них все, чтобы с их помощью спасти как можно больше людей. Ставим на учет, получаем номера и сразу в работу, - пообещал Сергеев.