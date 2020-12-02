СК возбудил дело по статье "Доведение до самоубийства" после суицида 14-летней дочери известного IT-бизнесмена

Полиция установила, что несовершеннолетнюю девочку могли довести до самоубийства. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Утром в полицию поступило сообщение от встревоженных жильцов одного из домов по улице Клинская на севере Москвы. Очевидцы сообщили, что обнаружили под окнами дома тело девочки, лежащее на земле.

Прибывшие на место врачи скорой помощи уже ничем не смогли помочь школьнице. Полицейские смогли установить личность погибшей, ей оказалась 14-летняя Анастасия С.*, дочь известного IT-бизнесмена, генерального директора крупной IT-компании. Девочка училась в 8 классе и жила с семьей в доме, рядом с которым обнаружили ее тело.

«В ходе работы на месте происшествия полицейские установили квартиру, в которой проживала погибшая 14-летняя Настя С.*. Осмотрев комнату школьницы, оперативники обнаружили предсмертную записку, из которой следует, что несовершеннолетнюю девочку могли довести до самоубийства. Вся собранная в ходе осмотра места происшествия информация была передана в Следственный комитет», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В ходе расследования произошедшего с несовершеннолетней девочкой, следователи СК РФ возбудили уголовное дело по части 2 статьи 110 УК РФ - Доведение до самоубийства.