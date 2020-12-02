Расширяя партнерство на Дальнем Востоке: Росконгресс и ИДВ РАН договорились о сотрудничестве

Фонд Росконгресс и Институт Дальнего Востока Российской академии наук (ИДВ РАН) подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились об установлении партнерских отношений и развитии долгосрочного и эффективного сотрудничества.

Фонд Росконгресс и ИДВ РАН будут оказывать взаимную консультационную и экспертную поддержку, осуществлять обмен информацией для расширения партнерской сети и укрепления сотрудничества с зарубежными партнерами, организовывать совместные конгрессные и выставочные мероприятия и осуществлять информационное сотрудничество с целью объективного и всестороннего освещения в российском и мировом информационном пространстве совместных событий и укрепления деятельности.

- Фонд Росконгресс с большим вниманием относится к региону Дальнего Востока. Площадка Восточного экономического форума стала традиционным местом притяжения для стран АТР, для российских и зарубежных институтов развития, инвесторов, представителей бизнеса и власти. В этой связи расширение и интенсификация партнерских отношений – неотъемлемая часть работы и важная задача Фонда. Мы рады, что в ближайшем будущем сможем объединить усилия и ресурсы с Институтом Дальнего Востока РАН для упрочнения совместной экспертизы и выстраивания новых, актуальных направлений деятельности, – заявил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

- После подписания соглашения с Фондом Росконгресс у нас значительно расширяются горизонты и возможности для взаимовыгодного сотрудничества как в плане обмена информацией, так и совместной деятельности в рамках компетенции Института. В частности, нам очень интересна площадка Восточного экономического форума, где мы могли бы организовывать мероприятия и привлекать наших зарубежных партнеров для обсуждения и нахождения общих точек зрения по актуальным вопросам современности и путей реализации совместных проектов в различных областях в интересах России, – отметил врио директора ИДВ РАН, д.и.н., проф. Алексей Маслов.