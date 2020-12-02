Лучшим игровым фильмом фестиваля «Кино без барьеров» стала картина о фантастических приключениях мальчика с ДЦП — «Охотники на ведьм»

Кадр из фильма «Охотники на ведьм»

Иовану – десять. Он любит мечтать. В общем-то, это единственное, чем нравится заниматься мальчику. В фантазиях он может быть каким угодно супергероем, ведь люди со сверхспособностями нравятся всем. А в реальности, уверен Иован, он не нравится никому – ни маме, ни одноклассникам. Он болен церебральным параличом. Таким в самом начале фильма режиссера Раско Мильковича «Охота на ведьм» предстает перед зрителями герой. Эта картина – победитель международного инклюзивного кинофестиваля «Кино без барьеров» в номинации Лучший полнометражный игровой фильм.

Кадр из фильма «Охотники на ведьм»

Нет, зрителю не предлагают 86 минут наблюдать за тем, как страдает одинокий мальчик. Напротив – это фильм с динамично развивающимся сюжетом, здесь и приключения, и фантастика, и комедия. Жизнь Иована меняется, когда в его классе появляется новая девочка – Милица. Постепенно между детьми завязывается дружба, и девочка просит одноклассника спасти ее папу от новой жены, которую Милица считает ведьмой.

Выбрать лучший игровой фильм членам жюри юбилейного X инклюзивного кинофестиваля «Кино без барьеров» было в этом году непросто – на конкурс поступило больше 900 работ из 56 стран мира.

— Из них наши эксперты отобрали 50 лучших. Фильмы могут менять жизнь человека, его отношение и, может быть, даже окружение. Хоть мы и говорим, что фестиваль посвящен фильмам о людях с инвалидностью, на самом деле, он просто о людях – об их таких непохожих судьбах, взаимоотношениях и переживаниях, и, конечно, о любви, — рассказала порталу Открытые НКО Денис Роза, директор кинофестиваля и руководитель РООИ «Перспектива» и фонда «Лучшие друзья.

Фото: предоставлено организаторами фестиваля

Еще до объявления победителей, зрители могли посмотреть картины, отобранные жюри. Сделать это можно было как онлайн, на сайте кинофестиваля, так и в кино – показы шли в кинотеатре КАРО SKY 17 в ТРЦ Авиапарк. Кроме того, всех желающих приглашали присоединиться к трансляциям с круглых столов, а также к виртуальным беседам со звездами кино, например, с актером Заком Готтзагеном, сыгравшем в фильме «Арахисовый Сокол» и звездой сериала «Во все тяжкие» Ар Джеем Митт.

Фото: предоставлено организаторами фестиваля

— Куда бы я ни пошел – мне везде предлагают сыграть именно людей с инвалидностью, другие роли просто не готовы давать. И на этих же кастингах часто говорят – вы должны показать разницу между вашим героем и другими. Но мы-то эту разницу не ощущаем. Если подчеркивать только аспект инвалидности, то никакой объективности не будет. Мы должны искать позитивный подход, объяснять людям, что такое на самом деле иметь инвалидность!— сказал во время видео-лектория Ар Джей Митт.

Особенностью фестиваля 2020 года, говорят организаторы, стало большое количество работ, где актеры с инвалидностью именно играют в кадре, не показывают самих себя, а перевоплощаются, чтобы рассказать какую-то историю. Тема инклюзии начинает звучать по-новому, о людях с «особенностями» говорят не как принято было считать раньше — с состраданием и сочувствием, в фильмах «Кино без барьеров» есть юмор, искусство, художественность, романтика, ностальгия, это кино может быть и трогательным, и веселым.

— Для меня важно понимать и чувствовать, о чем думают и о чем переживают люди, которые находятся по обе стороны инклюзивного процесса. Я посмотрел фильмы кинофестиваля, и у меня изменилось отношение к инвалидности! Кино — это всегда человеческие истории. Они могут быть разными по форме, жанру, длительности, но самое главное — любое кино открывает новый мир, — поделился впечатлениями Владимир Котт, режиссер, сценарист, продюсер и председатель жюри «Кино без барьеров».

В 2020 году Гран-при фестиваля «Кино без барьеров» отправится в Венгрию. Победителем конкурса стала картина режиссера Чаба Секереса «Вечность». Это документальная история одной семьи. Анна и Антал прожили вместе больше 45 лет. Их страсть к литературе, истории и путешествиям стала общей ценностью, да и вообще – казалось, все общее, прошлое и будущее. Но у Анны обнаружили обнаруживают болезнь Альцгеймера. Герои фильма пытаются найти ответ на вопрос – «Что я готов сделать ради человека, которого люблю?».

Кадр из фильма «Вечность»

Лучшим анимационным фильмом назвали работу режиссера Флур Адамса – «Себе на уме», это проект команды из Нидерландов и Бельгии. В центре сюжета молодой человек по имени Крис, у него аутизм. Второго героя мультфильма зовут Ханс, и он живет в голове у Криса. Этой «команде» предстоит завоевать симпатию девушки Гвен, с которой Крис познакомился.

Кадр анимационного фильма «Себе на уме»

Жюри также высоко оценили работу Фанни Бройнинг из Швейцарии. Женщина сняла очень трогательный фильм о своих родителях, Нигги и Анет. Эта документальная лента — попытка самой Фанни понять, что такое любовь, какая она, это восхищение нежностью отца к Анет, которую он до сих пор называет «любовью всей его жизни», любовью, которая 20 лет уже парализована ниже шеи. Пара отправилась в путешествие по Европе в автофургоне, а их дочь сняла это на камеру. Фильм «Путешествие. История любви» назван Лучшим полнометражным документальным фильмом.

Кадр фильма «Путешествие. История любви»

Есть в списке лауреатов и необычные номинации. Например – Лучший фильм, ломающий стереотипы. Приз в 2020 году достался фильму «Шрамы» французского режиссера Дидье Кроса. Это история о людях, на которым многие из нас зачастую боятся даже посмотреть, их лица отличаются от обычных – и неважно что это, приобретённые из-за травмы шрамы или дефект, с которым человек родился… Герои фильма попадают в мифическую фотостудию, чтобы заново посмотреть на себя.

Кадр из фильма «Шрамы»

Среди победителей есть, конечно, работы российских режиссеров. Одна из них – Дарья Биневская. Ее фильм «Меня зовут Петя», о мальчике-сироте, оказавшемся совсем один в отделении инфекционной больницы, назвали Лучшим фильмом о детях с инвалидностью.

Лауреаты кинофестиваля

ГРАН-ПРИ — «Вечность». Реж. Чаба Секерес

Лучший полнометражный игровой фильм — «Охотники на ведьм». Реж. Раско Милькович

Лучший короткометражный игровой фильм — «Брокколи». Реж. Элиотт Феттвейс

Лучший полнометражный документальный фильм — «Путешествие. История любви». Реж. Фанни Бройнинг

Лучший короткометражный документальный фильм — «Параллельные миры». Реж. Комеиль Сохейли

Лучший анимационный фильм — «Себе на уме». Реж. Флур Адамс

Лучшая женская роль в игровом фильме — Саори Года ( «Моя дочь Йошико»). Реж. Брайан Блум

Лучшая мужская роль в игровом фильме — Роберт Соломон («Дюк»). Реж. Тьяго де Далт

Лучший герой документального фильма — Ирина Поволоцкая («Я — Ирина»). Реж. Татьяна Ротар

Лучшая режиссерская работа — «Лето». Реж. Александра Мазонь

Лучшая операторская работа — «Затерянный в памяти». Реж. Рууд Ленсен

Лучший фильм, ломающий стереотипы — «Шрамы». Реж. Дидье Крос

Самый жизнеутверждающий фильм — «Две дороги». Реж. Радован Сибрт

Лучший фильм о любви — «Раны». Реж. Джоан Паульс

Лучший фильм о защите прав людей с инвалидностью — «Мое клеймо». Реж. Янне Янссенс

Лучший фильм о детях с инвалидностью — «Меня зовут Петя». Реж. Дарья Биневская

Cпециальное упоминание:

—«Мануэль». Реж. Хавьер Роблс

— «Тихая песнь». Реж. Дебанжан Маджи

— «Дыра». Реж. Гиль Голецки

Лучший фильм для детей — «Зови меня Исмаэль». Реж. Дж. М. Асенсио

Лучший фильм, снятый детьми и молодежью с инвалидностью:

— «Шах и мат». Реж. Злата Аскерко

— «Надежда». Реж. Татьяна Чурзина

— «Вокзал». Реж. команда мультстудии «Особый мир» АНО «Инклюзия Сочи»

Лучший социальный ролик — «Хоккей без границ». Реж. Денис Шаблий.

Международный инклюзивный кинофестиваль «Кино без барьеров» прошел при поддержке Министерства культуры РФ, Фонда президентских грантов, Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, Посольства Израиля и Австралии в Москве, Чешского центра в Москве, Посольства Швейцарии, США, Канады и Австралии в России, а также ВКонтакте, МТС и Лаборатории Касперского.

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