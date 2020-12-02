Кудряшки модного цвета бронд: делаем прически, как у Аллы Пугачевой, Юлии Барановской и Глюкозы

Глюкоза делает модную прическу в актуальной экипировке. Описание укладки певицы ищите в тексте! Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Отрепетировать прическу на главную ночь года нужно заранее, чтобы не было сюрпризов в ответственный момент. Пора подумать и выбрать и окрашивание, и модную укладку, чтобы встретить новый год уверенной в себе красоткой. Мы изучили тренды модных мировых стилистов и нашли их у наших звезд. Теперь оказывается: чем проще – тем лучше. Учимся быть модными к новому году.

3 совета от топ-стилиста Елены Кравченко

Цвет

Главный тренд это - максимальная естественность и в цвете, и в форме. Все реже скрывают природные цвета волос – стилисты сейчас подбирают такую технику окрашивания и оттенки, которые подчеркивают естественную красоту. Рыжие, угольно-темные или светлые тона – меняйте цвет в родной гамме без кардинальных перемен. Актуальны оттенки бронд – комбинации между коричневым и блондом, которые дают естественный эффект мягкого перелива цветов.

На длинные волосы многие звезды делают мультитональное окрашивание – использование нескольких техник, которое дает сочетание светлых и темных базовых оттенков, и как результат насыщенность цвета.

Стрижки

Самые модные стрижки у женщин и мужчин похожи идеальными формами. Все смешалось и дало идеальную форму, густоту и пышность волос, омолаживающий эффект и даже более длинную шею. В тренде – стрижки паж, боб, пикси (Одри Хепберн носила ее в 1957 году ). Шапочка из волос хорошо ложится, успокаивает непослушные волосы

Прически

Укладка должна быть простой и незамысловатой. Вы можете просто уложить струящиеся волосы. Можно сделать тугие косы; добавить в прическу невидимок, украшений, шпилек, шнурков, цветов серебряного или жемчужного цвета – символ года Белый металлический Бык это любит.

Изучаем новогодние укладки на примерах звезд

Естественная Юлия Барановская

Юлия Барановская. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Телеведущая Юлия Барановская никогда не красила волосы и не собирается. У нее от природы – свой бронд. Длинные волосы можно теперь вообще не завивать или делать легкую волну, как у Юлии. Но если отсутствие укладки – точно не ваша история, то стилисты рекомендуют зачесывать волосы назад, закрепляя их у корней с помощью геля. У Барановской более сложный вариант такой укладки, завершенной с помощью невидимок.

Артистка с косой Лиза Арзамасова

Елизавета Арзамасова. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Косы теперь не в таком тренде, как раньше. Но вполне себе подойдут для встречи года Быка. Деревенский стиль этот символ года уважает. Так что взять Быка за рога можно девушке с косой. У актрисы Лизы Арзамасовой коса простая, но стильная. Еще советуют плести парные тугие косички. Все модные косы похожи на те, что заплетет любая женщина сама. Для закрепления плетений рекомендуют черные латексные невидимки. Но если есть красивые массивные металлические – Бык оценит.

Кудрявая парочка

Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Такую укладку, как у Аллы Пугачевой, сделать можно быстро. Главное отрепетировать заранее. Сушим волосы феном, обрабатываем средством с термозащитой. Затем разделяем пряди и накручиваем, начиная от лица. Можно прядь перекручивать — так получится более динамичная живая форма, с более четкими локонами. Такую укладку можно сделать стайлером.

Ну а Глюкоза (на фото в самом начале ее не узнать из-за маски) решила сделать укладку с легкой спокойной волной. Высушила голову, обработала волосы средством для укладки, накрутила на брашинг, а затем еще теплые волосы зафиксировала на бигуди.

У Королевой все проще простого

Наташа Королева. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Пучок, как у Наташи Королевой, универсальное средство – это и быстрая укладка, и способ одновременно скинуть пару лет и кило. Чем небрежнее, бесформеннее будет ваш пучок – тем лучше. Пусть он напоминает не очень аккуратный, слегка растрепанный ветром стог сена – Быку понравится. Кстати, у Наташи блузка модного зеленого цвета. Бык терпеть не может красные наряды, уважает – все оттенки метала, белого и зеленого (цвет травы).