Для въезда в США туристам придется вносит залог в $15000

Мера призвана прекратить практику, когда въезжающие в страну гости остаются в ней после окончания действия визы Фото: Shutterstock

Администрация Дональда Трампа планирует ввести залог в размере $15000 для просителей въездных неиммиграционных виз из некоторых стран. Эта сумма будет являться страховкой, призванной побудить гостей не нарушать миграционное законодательство Соединенных Штатов.

Согласно нововведениям, начиная с 24 декабря сотрудники консульств США получат право требовать от туристов из некоторых стран залог при оформлении визы. Уточняется, что под действие нового закона попадают визы туристические и деловые, а применяться он будет к гостям из более чем 20 государств. Россия в этот список не входит. В нем, в основном, африканские страны.

«Пилотная программа предназначена для применения к гражданам определенных стран с высокими показателями просрочки виз, чтобы служить инструментом для поощрения иностранных правительств к принятию всех необходимых мер для обеспечения своевременного выезда их граждан из Соединенных Штатов после временных визитов», – сообщили в Госдепартаменте США.

Мера призвана прекратить практику, когда въезжающие в страну гости остаются в ней после окончания действия визы. Пока неясно, оставит ли данное правило администрация Байдена после прихода к власти.

Сотрудники консульства могут потребовать у соискателя визы $5000, 10000 или 15000 залога. Отмечается, что для определения суммы визовые офицеры изучат цель визита в страну, доход, образование и прочие данные соискателя.

Отмечается, что на студентов и иммигрантов новые правила не распространяются. При соблюдении всех требований залоговая сумма будет возвращена при выезде из США.