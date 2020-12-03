Нелегальный бизнес под прикрытием пандемии

Пандемия коронавируса внесла значительные изменения в прогнозы роста глобальной и российской экономики. По оценкам экспертов Счетной палаты, мировую экономику ожидает сильнейший спад за последние 80 лет. В России, согласно недавнему заявлению Алексея Кудрина, он может составить до 4,5%.

Адаптация российской экономики к пандемии также привела к волне сокращений: количество безработных, по данным Роструда, с марта текущего года увеличилось на 1,3 млн человек.

Серый – новый черный

Это соответствует мировым трендам и вносит долгосрочные изменения в потребление, которые останутся с нами и после пандемии. Наиболее заметный из них – взрывной рост сектора нелегальной торговли. Будь то СИЗы, одежда, табачные изделия, снижение реальных доходов по всему миру склоняет население в сторону более дешевой нелегальной продукции. При этом рынки и каналы сбыта адаптируются к изменившимся условиям, и порой площадки, на которых продается нелегальная продукция, неотличимы от официальных магазинов крупных брендов.

По данным ТИАР-Центра, объем оборота нелегальной продукции в России на конец 2019 года составлял 5,2 трлн рублей. По оценкам экспертов Всемирного Экономического Форума, в 2020 году объем международного оборота нелегальной торговли превысит 3,3 трлн долл. США.

По словам замдиректора системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга России Владислава Заславского, «оборот контрафакта значительно вредит экономике страны в целом, малому и среднему бизнесу. Но самая главная проблема заключается в том, что это напрямую отражается на гражданах, которым фальсифицированный товар может нанести вред. Поэтому борьба с нелегальным оборотом и победа над ним, безусловно, являются точкой роста национальной экономики».

Причины роста

В недавно опубликованном исследовании влиятельной независимой исследовательской компании Euromonitor указаны три ключевых причины взрывного роста нелегальной торговли: потребительские предпочтения, условия работы бизнеса и регуляторный ландшафт.

Рост популярности серого сегмента для потребителей объясняют низкой ценой и недостаточной готовностью законодательных систем местных рынков. Продавцы нелегальной продукции совершают «технологический переход» и все активнее используют каналы электронной коммерции. Секрет их успеха – предоставление таргетированного предложения по цене существенно ниже рыночной, напрямую потенциальному покупателю.

Производство табачной продукции является отраслью, наиболее подверженной нелегальному воспроизводству из-за низких издержек за счет неуплаты обязательных налогов и сборов, а также из-за слабой системы регулирования в различных странах. Крупнейшая международная табачная компания Philip Morris International совместно с журналом The Economist подготовили исследование о долгосрочных последствиях роста объемов нелегальной продукции для глобальной экономики, которое во многом подтверждает выводы Euromonitor. В части правоприменительной практики очевидно то, что существующие инструменты в разных странах не используются, либо используются неэффективно.

Например, из-за ограничений, установленных в отношении продажи табака и алкоголя в Южной Африке, покупатели, которые обычно покупали легальные товары, перешли на нелегальные. Сложно представить, что все эти покупатели вернутся к легальной продукции и будут платить больше, если государство не скорректирует объем ограничений. Это формирует долгосрочное последствие в виде стабильного спроса на поддельную непищевую продукцию на глобальном уровне.

Другой влияющий на рост нелегальной торговли фактор – условия работы бизнеса в пандемию. Кроме очевидных сокращений сотрудников, в деловой среде значительно повысилась конкуренция за средства государственных фондов поддержки.

Из-за ограниченных объемов государственных компенсаций и растущих налогов на фоне сокращающегося спроса, бизнес вынужден поднимать цены на товары и услуги, чтобы сохранить рентабельность.

Исследование The Economist указывает на прямое долгосрочное последствие текущей ситуации - несмотря на то, что преступные организации не зарегистрированы официально, они ведут свою деятельность способами, во многом сходными с теми, которыми пользуются законопослушные компании: они приспосабливаются к меняющемуся потребительскому спросу, создают адаптируемые цепочки поставок и даже диверсифицируют деятельность для распределения рисков. Как следствие, доказавшие эффективность схемы поставок и продаж останутся навсегда и продолжат функционировать и после пандемии.

Одним из крупнейших каналов сбыта останется электронная коммерция. Пандемия коронавируса не только ускорила переход нелегального оборота в онлайн, но и существенно увеличила объем нелегальных рынков в сети и в «даркнете».

Euromonitor указывает на то, что нелегальные торговцы действуют в регуляторной среде, которая не соответствует вызовам времени. Вследствие этого законодатели часто выбирают консервативную тактику и действуют запретительно. Такие меры противодействия включают в себя расширение ограничений для наиболее «проблемных» сфер, введение мер государственного контроля за определенными каналами поставок и другие. Вместо ожидаемой результативности, такие меры только поддерживают рост теневой экономики. В этом смысле показательно то, что повышение акцизов в ряде стран, по оценкам экспертов, напрямую стимулирует развитие нелегальной торговли.

В сухом остатке, крупнейшие мировые аналитические агентства, эксперты и игроки бизнеса сходятся во мнении – работающие бизнес-модели в теневом сегменте экономики продолжат существовать и после пандемии. Поэтому, исходя из очевидной необходимости наполнять бюджет для исполнения социальных гарантий, эффективным подходом к решению этой проблемы может стать открытое партнерство бизнеса и государства.

Общее дело

Противодействие нелегальной торговле в текущих условиях возможно посредством постоянного образования потребителя о последствиях потребления нелегальной продукции, развития системы гражданского контроля (например, действующая в России система «Честный знак»), а также за счет совместной работы бизнеса и властей для своевременного выявления и пресечения продажи несертифицированных товаров.

Россия уже реализовала ряд отраслевых решений. Так, по словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, введение цифровой маркировки только на табачном рынке уже принесло в бюджет 60 млрд рублей за первые 8 месяцев 2020 года, повысив собираемость акциза на 17,5%. Меру планируется расширить на все продуктовые группы.

Государство планирует реализовать свою собственную систему мониторинга оборота нелегальной продукции. По словам Дениса Мантурова, проект концепции системы мониторинга оборота нелегальной продукции уже одобрен и будет реализовываться специальным центром при непосредственном участии федеральных и региональных органов власти.

«Полагаю, у нас есть веские основания предполагать, что общими усилиями бизнеса и государства на протяжении трех последних лет нам удалось переломить тренд и если не развернуть его в сторону снижения, то по крайней мере стабилизировать показатель на более низком уровне, - комментирует Александр Мироненко, директор по связям с ЕАЭС и защите торговых марок аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России. - С учетом наметившейся положительной динамики по реализации целого ряда законодательных мер, а именно внесения поправок в действующее законодательство, направленных на борьбу с нелегальным оборотом, мы с осторожным оптимизмом смотрим в 2021-й год даже на фоне повышения акциза на 20% с января, что стало новым серьезным вызовом. Но наш оптимизм зиждется на том условии, что все инициированные отраслью, регулятором, депутатами Госдумы поправки будут приняты и заработают». Он также выразил надежду на то, что все предложенные меры будут срочно рассмотрены и реализованы в приоритетном порядке, так как дальнейшая задержка в их принятии может привести к утрате позиций и деградации легального табачного рынка в России.

Текущая регуляторная среда, рост рынка нелегальной продукции и неопределенность в отношении сроков завершения второй волны коронавируса в России вынуждают создавать гибкие механизмы и быстрые решения для противодействия текущим угрозам и выработки решений, которые могут пойти на пользу второй по величине направляемых в бюджет налогов отрасли в стране.