"Твоя смерть не позволила мне сказать этих слов". Пеле написал трогательное письмо для Марадоны спустя неделю после его смерти

Пеле и Диего Марадона. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Великий бразильский футболист Пеле у себя в личных соцсетях спустя неделю после того, как умер Диего Марадона, написал трогательное письмо в адрес аргентинца, которое разместил в своем Инстаграме:

- Сегодня семь дней с того момента, как ты ушел. Многие любили сравнивать нас всю свою жизнь. Ты был гением, очаровавшим мир. Волшебник с мячом в ногах. Настоящая легенда, - пишет легендарный бразилец.- Но, прежде всего, для меня ты всегда будешь другом с большим сердцем. Сегодня я осознаю, что мир был бы намного лучше, если бы люди могли меньше сравнивать и больше восхищаться друг другом. Итак, я хочу сказать, что ты несравненный.

Пеле обратился очень трогательно в адрес Марадоны, написав:

- Ты был честен на своем пути. В своем уникальном стиле ты научил нас, что мы должны любить и говорить «я люблю тебя» гораздо чаще. Твой скорый уход не позволил мне сказать это тебе, поэтому я просто напишу: «Я люблю тебя, Диего».

Бразилец, отметим, сказал и о том, что однажды сможет "встретиться" с Диего Марадоной, сыграв в одной команде:

- Мой большой друг, большое спасибо за весь наш путь. Однажды на небесах мы будем играть вместе в одной команде. И это будет первый раз, когда я на поле с триумфом подниму кулак в воздух, не отмечая гол. Все из-за того, что я наконец смогу снова обнять тебя.

Напомним, что великий аргентинский футболист Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года. Ему было 60 лет. Причиной смерти стал сердечный приступ.