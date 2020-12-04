«31 декабря обречено быть выходным»: регионы один за другим объявляют последний день года нерабочим

31 декабря в некоторых регионах будет выходным, но не для всех. Фото: Евгения ГУСЕВА

- Вот честно, по-человечески, вы мне скажите, кто работает в этот день, кроме дежурных служб? На работу-то мы приходим, но все стараются поскорее убежать домой, - заявил на днях врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков. И первым из глав российских регионов объявил последний день года выходным. Правда, рабочий день Гладков не отменил, а перенес - вместо 31 числа жители Белгородской области будут трудиться в субботу, 26 декабря.

Напомним, официально 31 декабря в России – рабочий день. Но у губернаторов есть право его отменить или перенести. «Это решение региональных властей», - коротко прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, когда журналисты спросили его об инициативе белгородцев. И региональные власти принялись решать: на этой неделе еще в пяти регионах официально объявили о том, что 31 декабря будет нерабочим днем. Правда, только для областных чиновников – губернатор не может приказать частным компаниям отдыхать, если в стране официальный рабочий день.

Вот как будут отдыхать (и работать) в этих регионах.

• В Курской области, Татарстане и Крыму рабочий день перенесен с 31 на 26 декабря.

• Во Владимирской области 31 декабря будет выходным, указа о переносе рабочего дня на другую дату пока нет.

• Губернатор Ставропольского края провел голосование в своем Инстаграме, и 94% высказались за отмену рабочего дня 31 декабря. «Так тому и быть», - постановил губернатор. Указ о том, как область будет отдыхать 31 числа и перенесут ли рабочий день, сейчас готовится.

- 31 декабря обречено быть выходным, - уверен член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев. Вот уже шесть лет он выступает за то, чтобы последний день года официально стал нерабочим по всей России. - Многие люди подходят к этой дате как к перезагрузке, началу чего-то нового. И если 31 декабря держать людей на работе насильно, то перезагрузка начнет барахлить прямо на старте. Ты приходишь на работу, имитируешь какую-то деятельность, стараешься поскорее уйти домой... В итоге не успеваешь ни поработать, ни к празднику подготовиться. Поэтому я считаю, что те главы регионов, которые объявляют 31 декабря нерабочим днем, делают очень правильно. К тому же показывают, что они искренне понимают, чего хотят люди.

- Но ведь зачастую людям не дают дополнительный выходной, а переносят рабочий день с 31 декабря на предыдущую субботу.

- Я бы вообще перенес рабочий день с 31 декабря на один из затяжных новогодних праздников, - говорит Султан Хамзаев. - Но и от переноса рабочего дня на 26 декабря выиграют все, в том числе работодатель. Практически у всех 31 декабря КПД равен нулю. А тут люди будут благодарны, что им дали провести праздник с семьей, поэтому 26 декабря будут добросовестно трудиться и не убегут после обеда, как они сделали бы 31-го. Поэтому производительность труда не упадет.

- Но ведь губернаторы имеют право отменять или переносить рабочий день только у областных чиновников. Муниципальные госслужащие и частные компании выполнять указ не обязаны – им лишь «настоятельно рекомендуют» поступить так же. Прислушаются?

- Многие обязательно прислушаются, - считает Султан Хамзаев. – Я вам больше скажу: когда шесть лет назад мы впервые предложили сделать 31 декабря нерабочим днем, нашу инициативу встретили скептически. Но ситуация меняется: в прошлом году уже 15 регионов сделали этот день выходным, и я ожидаю, что в нынешнем году их число вырастет. И когда региональная власть объявляет в области нерабочий день, многие руководители частных компаний следуют этому примеру. В том числе и для того, чтобы сохранить в коллективе хороший климат – представьте себе, каково сотрудникам выходить на работу 31 декабря, если этот день объявлен в области выходным. По нашим подсчетам, за последние шесть лет число компаний, которые объявили 31 декабря выходным, выросло в 14 раз.