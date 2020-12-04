Байден, Обама, Буш и Клинтон заявили о готовности к публичной вакцинации от коронавируса

О готовности публично вакцинироваться от COVID-19 заявил избранный президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

Представители трех бывших президентов Соединенных Штатов, Барака Обамы, Джорджа Буша-младшего и Билла Клинтона, заявили о готовности экс-лидеров нации публично пройти процедуру вакцинации от коронавируса.

Также о готовности публично вакцинироваться от COVID-19 заявил и избранный президент США Джо Байден.

Таким образом, политики хотят доказать гражданам страны, что вакцина безвредна, и бояться прививки не стоит.

Пока неизвестно, готов ли последовать их примеру старейший из живущих ныне экс-президентов – Джимми Картер, 39-й глава Белого дома, которому 1 октября исполнилось 96 лет. Картер борется с раком головного мозга.

Сейчас на рассмотрении представителей экс-президентов находятся две вакцины от компаний Pfizer и Moderna. Когда будет сделан окончательный выбор, и на какое время назначат показательную вакцинацию пока неясно.

На сегодняшний день США лидируют в мире как по количеству случаев заражения коронавирусной инфекцией, так и по числу летальных исходов.

Согласно данным Университета Джона Хопкинса, в стране зарегистрировано более 14 миллионов заболевших, жертвами COVID-19 стали свыше 275 тысяч человек. Накануне Джо Байден спрогнозировал, что до конца года от опасной болезни в США могут умереть еще порядка 250 тысяч американцев.