Ирина Шейк рассталась с бойфрендом

Ирина Шейк снова одинока. Фото: EAST NEWS

После расставания Ирины Шейк с отцом ее дочери Леи – голливудским актером Брэдли Купером – интерес к личной жизни модели возрос в разы. Долгое время Ирина не давала повода для слухов, как вдруг в начале этого года ее заметили с новым мужчиной. Избранником 34-летней модели стал 33-летний нью-йоркский арт-дилер Вито Шнабель. Российскую супермодель и владельца модной галереи частенько видели гуляющими по улицам Нью-Йорка. Несколько раз папарацци снимали, как они вечером входили в квартиру Шнабеля – и это моментально вызвало в таблоидах волну публикаций об их близких отношениях.

Судя по всему, Вито сумел подружиться и с дочкой Ирины Леей: их нередко видели на детской площадке гуляющими, словно одна счастливая семья. Шнабель и Шейк живут в самом престижном районе города Большого Яблока – на Манхэттене, буквально на соседних улицах. Так что встречаться им было очень удобно.

Вито Шнабель крутил романы со многими звездными красотками. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Однако, судя по всему, былая любовь сошла на нет. На днях фотографы стали свидетелями неприятной сцены, которая утвердила их во мнении, что Ирина решила порвать со Шнабелем. На днях Шейк отправилась на прогулку с дочкой. Папарацци сфотографировали модель недалеко от дома Шнабеля. А вскоре появился и сам арт-дилер. Правда, Ирина, как сообщают журналисты Daily Mail, полностью проигнорировала своего бойфренда и даже не остановилась, чтобы с ним поздороваться. Да и Вито вел себя крайне подозрительно. Он лишь обернулся и бросил на модель прощальный взгляд, а затем пошел дальше по своим делам.

Ирина во время прогулки с дочкой прошла мимо Вито, даже не обернувшись на него. Фото: EAST NEWS

Возможно, Ирина за что-то обиделась на Вито. И не мудрено: за Шнабелем давно закрепилась репутация одного из главных голливудских ловеласов. Вито прославился тем, что утешил многих знаменитых красоток после их громких разводов. Арт-дилер встречался с моделью Эль Макферсон, когда она рассталась с мужем-миллионером, и с актрисой Деми Мур, когда та вела бракоразводный процесс с Эштоном Катчером. Затем он три года встречался с супермоделью Хайди Клум — прекрасная немка тогда как раз развелась с певцом Силом.

Еще одним увлечением Шнабеля стала актриса Эмбер Херд, только-только расставшаяся с мужем Джонни Деппом и отвергнувшая миллиардера Илона Маска. Вито и Эмбер появлялись вместе на публике, обмениваясь поцелуями и нежными объятиями.