В Забайкалье ко Дню Героев Отечества три человека получат премии губернатора

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал распоряжение поощрить премиями за большой личный вклад в социально-экономическое развитие региона и в связи с празднованием Дня Героев Отечества трех забайкальцев - Героя Труда РФ Далая Гунгаева, Героя Социалистического Труда, кавалера Орденов славы, Трудовой Славы Фасхиттина Фахрутдинова, Героя Социалистического Труда, кавалера Орденов Славы, Трудовой Славы Григория Шапаренко.

Один из лауреатов премии Далай Гунгаев начал свою трудовую деятельность разнорабочим. После службы в Красной Армии он трудился трактористом, а затем помощником чабана. Однако к 1985 дослужился до должности старшего чабана в агрокооперативе «Цокто-Хангил». На сегодняшний день он является одним из самых опытных и именитых овцеводов Забайкальского края.

Гунгаев неоднократно принимал участие в конкурсах и выставках, занимал первые или призовые места. Также он является наставником молодых овцеводов и принимает активное участие в общественной жизни села и района.

Далай Гунгаев удостоен звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации», награжден почетной грамотой Минсельхоза РФ, золотой медалью «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России», медалью «За заслуги перед Читинской областью». Также он был неоднократно удостоен грамот и благодарственных писем от губернатора региона.

Еще одним забайкальцем, заслужившим премию стал Григорий Шапаренко. с 1974 года работал контролером пути треста «Ангарскстрой» при строительстве БАМа. А с 1981 она работал на читинском участке БАМа. Здесь он сменил несколько должностей от бригадира до старшего прораба траста «БАМстройпуть».

За свою работу и преданность делу он был награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, медалями, Герой Социалистического труда, почетный гражданин Читинской области.

И третьим получателем почетной премии стал Фасхеттин Фахрутдинов, который трудится на рудниках. В 1974 году она возглавил отстающую бригаду и с тех пор она начала стабильно добиваться высоких результатов по проходке горных выработок и даже ставила рекорды и однажды стала победителем Всесоюзного соцсоревнования Министерства цветной металлургии СССР.

Фахрутдинов стал инициатором организации и других скоропроходных бригад, а также именно он внедрил участковый бригадный подряд на горных работах с оплатой по окончанию работ за тонну добытой руды.

Фасхеттин Фахрутдинов является полным кавалером знака «Шахтерская слава»; лауреатом Государственной премии СССР, он награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, Герой Социалистического Труда, почетный гражданин Читинской области.