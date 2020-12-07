Покойнику запретили присутствовать на собственных похоронах

Священники в столице Республики Тринидад и Тобаго, городе Порт-оф-Спейн отказались впустить мертвеца, которого доставили из похоронного бюро… сидящим на стуле. Фото: Shutterstock

Священники в столице Республики Тринидад и Тобаго, городе Порт-оф-Спейн отказались впустить мертвеца, которого доставили из похоронного бюро… сидящим на стуле. Во время церемонии прощания бедный покойный так и просидел у дверей.

Жителей Порт-оф-Спейна Элдея и Че Льюисов убили в их доме. Отца, 54-летнего Элдея, хоронили согласно канонам – в гробу. Тело его сына, 19-летнего Че, доставили из похоронного бюро забальзамированным, празднично одетым и сидящим на стуле. Причем мертвеца практически через весь город несли на руках, шокируя прохожих.

Служащие церкви, в которой проходило прощание с усопшими, несказанно удивились и отказались разрешать внос сидящего мертвеца. Пока в здании шла служба по отцу, его сын сидел у дверей. При этом те из прихожан, которые не знали Че в лицо, делали ему замечания по поводу нахождения в общественном месте без маски.

В конце концов, тело молодого человека положили в гроб и лишь после этого приступили к похоронам.

По словам полицейских, возмущенных необычной процессией, похоронному агентству грозит штраф в размере 6,8 тысячи местных долларов (около 75 тысяч рублей). В свое оправдание владелец агентства заявил, что такова была воля семьи покойного.

– Семья попросила об этом. Такой запрос не был сюрпризом для нас, так как мы знаем, что подобные похороны проводятся за границей. Мы хранили его у себя три дня, чтобы проследить, как он держится на стуле, прежде чем организовали процессию.