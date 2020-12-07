Хочется хрюкать от счастья: московский ресторан могут закрыть после Дня рождения Виктории Бони

Московских друзей телеведущая уже по традиции ежегодно собирает в московском ресторане Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Столичный ресторан «Balzi Rossi» на Кудринской площади могут закрыть на три месяца из выявленных нарушений мер профилактики коронавируса в ходе празднования Дня рождения телеведущей Виктории Бони. Об этом сообщили в Объединении административно-технических инспекций (ОАТИ).

День рождения Виктория Боня отметила в Дубаи, но московских друзей телеведущая уже по традиции ежегодно собирает в московском ресторане.

- Ни расстояние, ни карантин, ни закрытые границы не помешали мне прилететь в Москву и отпраздновать День рождения в кругу близких друзей и приятелей, - сказала телеведущая Виктория Боня.

На вечеринку «Golden Hollywood Party» по случаю 41-летия Виктории Бони пришли певица Анна Седокова, телеведущий Андрей Малахов, теннисист Марат Сафин, с которым имениннице ни один год приписывают роман. Среди гостей была дизайнер Эмма Салимова, общественный деятель Олег Савченко, светская львица Екатерина Одинцова, телеведущая Эвелина Бледанс.

- У меня восторга как у маленького поросенка, хочется хрюкать от счастья, - написала Виктория Боня.

При этом телеведущая призналась, что за три дня до празднования хотела отменить пышную вечеринку. Как чувствовала. Но теперь за это веселье придется отвечать владельцам ресторана.

- Были выявлены нарушения перчаточно-масочного режима, а также грубые нарушения социального дистанцирования, посетителями ресторана «Balzi Rossi» в ходе празднования дня рождения телеведущей Виктории Бони, - рассказал главный инспектор ОАТИ Сергей Михайлов.

Владельца ресторана уже вызвали в инспекцию для составления протокола об административном правонарушении. Несмотря на то, что мероприятие было закрытым, но при этом были выявлены нарушения мер профилактики COVID-19.

Заведению грозит штраф до 300 тысяч рублей или закрытие на три месяца – ориентировочно до 5 марта 2021 года. К тому же, если станет известно, что кто-то заболел после посещения этой вечеринки, то штраф будет значительно больше – до 1 млн рублей.